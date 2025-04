Jeep lancia le edizioni limitate Commander Freedom Edition e Compass Black Shark in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata del SUV Jeep Commander, la Commander Freedom Edition, presso i concessionari Jeep autorizzati in tutto il Paese a partire da sabato 19 aprile, con sole 100 unità disponibili. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 6.250.000 yen (tasse incluse).

Due nuove vetture in edizione limitata per Jeep in Giappone

La Jeep Commander Freedom Edition è un veicolo in edizione limitata basato sull’allestimento Limited della Commander e dotato del famoso optional CommandView Dual Pane Panoramic Sunroof. Gli interni sono dotati di sedili in pelle Emperador Brown, che creano un abitacolo spazioso. In più, è dotato di uno speciale adesivo posteriore, di un giocattolo Jeep Duck da 130 mm e di un’amaca con il logo Freedom Edition ricamato, che può essere utilizzata all’interno dell’auto.

Nonostante queste caratteristiche speciali, il prezzo è stato fissato a 55.000 yen in meno rispetto al modello standard. Le caratteristiche speciali della Jeep Commander Freedom Edition includono: tettuccio panoramico a doppio pannello Command View, sedili in pelle Emperador Brown, adesivi Freedom Edition, giocattolo Jeep Duck e amaca ricamata Freedom Edition.

Stellantis Japan inoltre lancerà l’edizione limitata Jeep Compass Black Shark, un SUV a cinque posti della Jeep, presso i concessionari Jeep autorizzati in tutto il Paese a partire da sabato 19 aprile, con sole 150 unità disponibili. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 5.450.000 yen (tasse incluse).

La “Jeep Compass Black Shark” è un veicolo in edizione limitata basato sulla versione Limited della Compass, che incorpora molti elementi neri per enfatizzare il concetto di “squalo nero”. Oltre alla griglia anteriore e ai cerchi neri, anche le modanature dei finestrini e i badge Jeep sono neri, creando un effetto di forte impatto. Inoltre, gli interni sono caratterizzati da accenti rossi sul volante, sul cruscotto e sui sedili in pelle.

La Jeep Compass Black Shark si distingue per il suo design audace e distintivo, pensato per chi ama farsi notare. All’esterno, la griglia anteriore nera, le modanature dei finestrini e la fascia anteriore in tinta con la carrozzeria catturano l’attenzione, insieme alle modanature sottoporta che completano il look robusto. I badge Jeep, Compass e 4×4 neri conferiscono un tocco di esclusività, mentre le barre sul tetto nere e i cerchi in lega da 18 pollici neri lucidi aggiungono un tocco di eleganza sportiva.

Internamente, l’attenzione ai dettagli continua con sedili in pelle caratterizzati da cuciture rosse che riflettono lo spirito dinamico del veicolo. Il volante rivestito in pelle non è solo elegante ma offre anche cuciture e dettagli rossi che migliorano l’esperienza di guida. I dettagli interni neri e rossi completano l’ambiente, creando un’atmosfera che combina comfort e stile distintivo.