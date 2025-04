Alfa Romeo è il marchio premium in più rapida crescita in Portogallo

Alfa Romeo inizia il 2025 alla grande con il modello compatto che segna il ritorno nell’ambito segmento B: la nuova Junior. È stata questa la punta di diamante della complessiva offensiva di prodotto di Alfa Romeo e la ragione principale degli ottimi risultati commerciali sul mercato auto in Portogallo dove il marchio del Biscione si è distinto, nel primo trimestre dell’anno, come quello cresciuto di più nella top 10 del segmento premium.

Nel primo trimestre del 2025, Alfa Romeo è stato il 10° marchio del segmento premium che ha registrato la maggiore crescita in Portogallo

Alfa Romeo ha più che raddoppiato i suoi volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo un’impressionante crescita del 130 per cento. L’eccellente performance commerciale di Alfa Romeo in Portogallo risulta ancora più evidente se si considera che il segmento premium è sceso del 2,7% nel periodo in esame.

La nuova Junior è stato il modello che ha contribuito maggiormente ai risultati molto positivi di Alfa Romeo in Portogallo e la versione Elettrica – 100% elettrica a batteria – è stata addirittura responsabile del 30 per cento dei volumi di vendita del modello nel primo trimestre del 2025. La gamma elettrificata della Junior è stata recentemente rafforzata con una nuova variante Ibrida Q4, assicurando così l’offerta più completa nel segmento premium, in grado di rispondere a tutte le esigenze e richieste dei clienti.

Dunque per la casa automobilistica del Biscione ancora buone notizie dal mercato con un altro paese che registra una crescita importante in questo 2025 che indubbiamente sembra essere iniziato nel segno di Junior come del resto era prevedibile aspettarsi.