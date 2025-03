Alfa Romeo Junior Ibrida: aperti gli ordini anche nel Regno Unito

Gli ordini per l’Alfa Romeo Junior Ibrida sono ora aperti nel Regno Unito, con due offerte finanziarie competitive disponibili per i clienti. Junior Ibrida offre un mix di stile italiano e dinamiche di guida tipiche dell’Alfa Romeo, abbinate a un efficiente propulsore ibrido.

Aperti gli ordini per Alfa Romeo Junior ibrida in Uk: la versione si va ad aggiungere al resto della gamma

Alfa Romeo Junior Ibrida è disponibile a partire da £ 179 al mese con 0% APR e un deposito del 20% per un noleggio di 24 mesi. In alternativa, per i clienti che desiderano un termine più lungo, la Junior Ibrida può essere acquistata a partire da £ 349 al mese, con 4,9% APR e un deposito cliente di £ 2.596 per un noleggio di 36 mesi. I clienti hanno anche la possibilità di aggiungere un piano di assistenza triennale da £ 399, distribuendo il costo della futura assistenza e coprendo parti, lubrificanti e manodopera.

Alimentata da un propulsore ibrido da 136 CV, Alfa Romeo Junior Ibrida fonde perfettamente prestazioni ed efficienza. Il motore, che abbina una batteria agli ioni di litio da 48 volt a un motore elettrico da 21 kW, migliora le capacità di guida urbana e di lungo viaggio della Junior Ibrida. Dotata del propulsore ibrido leggero da 136 CV, la versione ibrida del SUV compatto di Alfa Romeo può funzionare in modalità solo elettrica a basse velocità o con carico leggero.

Alfa Romeo Junior Ibrida completa la gamma del SUV compatto del Biscione, insieme alla Elettrica e alla Speciale, entrambe con 156 CV e un’autonomia di 410 km (WLTP). Al vertice della gamma c’è la Junior Veloce che presenta un motore da 280 CV, un’autonomia di 333 km (WLTP), un differenziale autobloccante Torsen e un assetto delle sospensioni più basso e irrigidito. Fedele al DNA Alfa Romeo, la Junior incarna lo stile italiano, la praticità e l’efficienza. La Junior Elettrica è attualmente disponibile con APR 0% con un deposito del 10% insieme a un piano di assistenza triennale gratuito. La vettura del Biscione è disponibile per l’ordine ora a un prezzo a partire da £27.895 OTR.