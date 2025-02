Fiat Professional completa la gamma del nuovo Fiat Ducato in Germania

Fiat Professional amplia ulteriormente la gamma del nuovo Fiat Ducato in Germania. Oltre alle diverse versioni del furgone, ora sono disponibili anche gruppi propulsori e telai per allestitori, nonché varianti di autocarri con cassone ribaltabile, cassone ribaltabile trilaterale e pianale. Tutti i modelli Fiat Ducato sono alimentati da motori turbodiesel Multijet da 2,2 litri di cilindrata, selezionabili in tre livelli di potenza a seconda del modello. Con 88 kW (120 CV), il motore a quattro cilindri è sempre abbinato a un cambio manuale a sei marce. Con 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV) è possibile anche la combinazione con un cambio automatico a otto marce.

Fiat Ducato: ora disponibili anche le versioni per allestitori

Il camion con pianale Fiat Ducato è disponibile con cabina singola e cabina doppia, ciascuna con tre passi (3.450, 3.800 e 4.035 millimetri). Fiat Professional propone il cassone ribaltabile posteriore con passo corto e lungo. In quanto autocarro con cassone ribaltabile su tre lati, il Ducato può essere abbinato a cabina singola e passo corto o lungo oppure a cabina doppia e passo lungo.

Per quanto riguarda il telaio, i clienti possono scegliere tra cabina singola o doppia e quattro passi (4.035 millimetri in più con lo sbalzo). Fiat Professional offre anche il telaio Fiat Ducato come piattaforma. Sono disponibili anche versioni di entrambe le varianti di telaio con un peso totale consentito di 4.250 chilogrammi.

Due varianti del propulsore Ducato completano la gamma: con motore da 103 kW (140 CV) e cambio manuale a sei marce oppure con potenza di 132 kW (180 CV) e cambio automatico a otto marce. Entrambe le motorizzazioni sono attualmente disponibili per la costruzione di veicoli con un peso totale massimo consentito di 3,5 tonnellate (N1).

Da oltre 40 anni l’ampia gamma di modelli Fiat Ducato offre un’ampia scelta non solo ai carrozzieri e agli artigiani. Anche i clienti privati ​​apprezzano l’impegno del marchio italiano di furgoni: i lettori della rivista specializzata “promobil” hanno appena eletto il Fiat Ducato “Veicolo base per camper più popolare dell’anno” per la 17a volta consecutiva.