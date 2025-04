Fiat Panda in forte sconto con gli incentivi in Lombardia

Anche la Fiat Panda rientra nel nuovo piano di incentivi proposto dalla Regione Lombardia, utile per incentivare il passaggio ai veicoli a emissioni di CO2 ridotte; quindi per quei veicoli ibridi o elettrici destinati a residenti in Lombardia che rottamano un veicolo più inquinante. Un’opportunità sicuramente interessante per rinnovare il parco auto, coadiuvata da Fiat e Abarth che hanno voluto sostenere e amplificare con un contributo straordinario dedicato.

Fiat interviene con un’offerta commerciale dedicata per due fra i modelli in gamma più rappresentativi del costruttore torinese. Si potrà acquistare così la Fiat Panda con un bonus aggiuntivo fissato in 2.750 euro, iva inclusa, in caso di rottamazione di un veicolo a benzina, metano o GPL fino alla classe di emissioni Euro 2 oppure fino alla classe Euro 5 nel caso del diesel. Per ciò che riguarda invece la nuova Fiat Grande Panda, disponibile nelle varianti ibrida ed elettrica, il contributo proposto da Fiat è pari a 2.000 euro; in questo modo grazie alla sinergia fra incentivo regionale e contributo proposto dal costruttore torinese la Fiat Panda Ibrida si può avere, in pronta consegna, a partire da appena 7.950 euro.

Gli incentivi della Regione Lombardia coinvolgono la gamma elettrica e ibrida di Fiat e non solo la Fiat Panda

L’iniziativa relativa agli incentivi regionali proposti in Lombardia non coinvolge soltanto la Fiat Panda, ma l’intera gamma del costruttore torinese elettrica e ibrida. Infatti oltre alla Panda e alla nuova Grande Panda rientrano negli incentivi regionali anche le varianti full electric della 500e, 600e, E-Doblò e Abarth 500e per le quali il bonus regionale permette di avere a disposizione una scontistica pari a 3.500 euro. Nel caso della Grande Panda e 600 si ha invece a disposizione di uno sconto pari a 2.500 euro. Gli incentivi della Regione Lombardia possono essere utili anche per promuovere lo sviluppo della micromobilità urbana, visto che l’incentivo si estende anche ai quadricicli elettrici come la Fiat Topolino vero e proprio leader di mercato a Milano e in Lombardia.

Così come la Fiat Panda, anche la Topolino ragiona su una scontistica non indifferente che la pone a un prezzo di acquisto pari a 4.494 euro in caso di rottamazione di un ciclomotore o di un motoveicolo di categoria L fino alla classe Euro 2. Insomma, con questa azione congiunta, Regione Lombardia e Fiat mettono a disposizione dell’utenza lombarda un pacchetto concreto di strumenti per scegliere oggi la mobilità di domani.