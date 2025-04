Fiat Panda: ecco la promozione di aprile 2025 per acquistare la vettura ad un prezzo conveniente

Anche ad aprile 2025 Fiat Panda è protagonista di una interessante promozione. La vettura anche il mese scorsa è risultata essere la più venduta in Italia con Fiat che vuole in tutti i modi confermare la leadership del suo modello nel mercato auto italiano. Questo mese la vettura viene offerta in promozione ad un prezzo leggermente più elevato rispetto al mese scorso ma rimane comunque una promozione decisamente interessante per tutti coloro che stanno pensando di acquistare il celebre modello di Fiat che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento di Pomigliano e pare destinato a rimanere sul mercato ancora per diversi anni.

Ecco la promozione di aprile 2025 per acquistare Fiat Panda ad un prezzo interessante

Come si evince da quanto pubblicato dalla stessa Fiat sul suo sito ufficiale per tutto il mese di aprile 2025 sarà possibile acquistare Fiat Panda con uno sconto di 5.500 euro. Infatti la vettura della casa torinese invece che al consueto prezzo di listino di 15.950 euro potrà essere acquistata al prezzo promozionale di 10.450 euro.

Ci sono due requisiti da rispettare per accedere alla promozione: innanzitutto, è obbligatorio effettuare un finanziamento don Stellantis e, in secondo luogo, è necessario rottamare un veicolo omologato fino alla classe Euro 4. Quest’ultimo aspetto è importante, poiché finora i veicoli rottamabili erano limitati alla classe Euro 3, un dettaglio da non trascurare.

La promozione prevede un anticipo pari a zero, seguito da 35 rate mensili da 154 euro ciascuna e una rata finale di 8.521,8 euro. Il totale da pagare per la Fiat Panda, inclusi gli interessi (TAN fisso 8,75%, TAEG 12,62%), sarà di 13.395 euro, una cifra superiore al prezzo pubblicizzato, ma comunque inferiore di oltre 2.500 euro rispetto al listino ufficiale.

Per apprezzare la convenienza della promozione, basta considerare che la Fiat Panda pubblicizzata a 9.950 euro a marzo 2025, aveva un costo effettivo di 13.352 euro, con una differenza di soli 43 euro, nonostante il prezzo pubblicizzato fosse più basso di 500 euro.

Insomma sicuramente una promozione interessante che darà il suo contributo al mantenimento di Fiat Panda al primo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia anche ad aprile 2025.