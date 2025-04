Jeep: nuove opportunità con gli incentivi Regione Lombardia

C’è un’opportunità per chi vuole acquistare un nuovo modello elettrico, o elettrificato, in Lombardia ed è quella offerta dagli annunciati incentivi regionali utili a favorire il rinnovamento del parco auto circolante nella regione. In questo contesto si inseriscono varie possibilità offerte dall’attuale gamma a marchio Jeep che propone alcune possibilità di acquisto sicuramente molto interessanti.

L’opportunità tracciata dalla Regione Lombardia promuove l’acquisto di veicoli a zero o basse emissioni in cambio della rottamazione di veicoli inquinanti, puntando su un fondo che, per il 2025, ammonta a più di 23 milioni di euro ed è destinato ai residenti in Lombardia che vogliono acquistare un nuovo veicolo sostenibile in termini di emissioni allo scarico.

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre per presentare le domande utili ad acquistare anche modelli Jeep a prezzi agevolati

Per ragionare su prezzi agevolati utili ad acquistare anche nuovi modelli a marchio Jeep, a ridotte emissioni di CO2, c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre 2025; già a partire da oggi potranno infatti essere presentate le domande utili a garantirsi gli incentivi, salvo, chiaramente, esaurimento anticipato dei fondi messi a disposizione. In virtù della disponibilità di tali incentivi, i prossimi clienti Jeep possono approfittare di alcuni interessanti vantaggi economici utili all’acquisto di modelli della gamma elettrica e ibrida del costruttore americano di casa Stellantis.

Fra questi troviamo i seguenti:

La Jeep Avenger elettrica , beneficia di un incentivo pari a 3.500 euro destinato ai modelli a zero emissioni di CO2;

, beneficia di un incentivo pari a 3.500 euro destinato ai modelli a zero emissioni di CO2; La Jeep Renegade 4xe Ibrida Plug-In , beneficia di un contributo di 3.000 euro;

, beneficia di un contributo di 3.000 euro; La Jeep Avenger e-Hybrid, ha a disposizione un incentivo fino a 2.500 euro.

Gli incentivi proposti dalla Regione Lombardia si applicano all’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione, ma anche a quelli immatricolati a partire dall’1 gennaio 2024; in questo caso devono essere intestati a un costruttore oppure a un concessionario, come nel caso di quei prodotti a chilometri zero. La condizione centrale è comunque relativa al fatto che il cliente rottami un veicolo inquinante, fino alla classe di emissioni Euro 2 o nel caso dei diesel fino alla Euro 5. Il venditore dovrà però applicare uno sconto minimo del 10% sul prezzo base o almeno 2.000 euro incluso iva.

Di certo parliamo di un’opportunità per i futuri clienti Jeep, che potranno approfittare di vantaggi economici non indifferenti contribuendo alla riduzione delle emissioni in Lombardia. Tutti gli interessati potranno recarsi in un concessionario Jeep di riferimento per meglio conoscere le offerte disponibili e trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.