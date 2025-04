Stellantis Pro One guida il mercato nel primo trimestre 2025 in Spagna

Il primo trimestre del 2025 si chiude con una nota molto positiva per Stellantis Pro One, che riafferma il suo status di leader nel mercato spagnolo. I suoi veicoli commerciali, commercializzati in quel Paese con i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, rappresentano il 36,7% delle immatricolazioni di furgoni e camion, con 15.743 unità immatricolate finora quest’anno, il che rappresenta una crescita del 16% rispetto ai dati del primo trimestre del 2024.

Marzo si è chiuso con Stellantis Pro One leader del mercato dei veicoli commerciali in Spagna

Solo nel mese di marzo, Stellantis Pro One e i suoi marchi hanno immatricolato 5.885 unità dei loro vari modelli, il 25% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, pari a un tasso di penetrazione del 36,7%. Per quanto riguarda i singoli marchi, Peugeot rimane sul podio nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali. La casa automobilistica del Leone conta 5.778 unità immatricolate (il 19% in più rispetto all’anno precedente) e una quota del 13,5% sul totale.

A marzo, Citroën è salita sul terzo gradino del podio con 2.089 immatricolazioni e una quota di mercato del 13%. Stellantis Pro One offre la gamma più completa di veicoli commerciali elettrici sul mercato. Un punto di riferimento che mantiene la sua posizione di vertice con una quota del 33,2% e 778 immatricolazioni dall’inizio dell’anno.

In Spagna, Stellantis non solo vende con successo veicoli commerciali nel Paese, ma li produce anche. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, la Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia delle aziende e dei liberi professionisti in modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, da decenni si evolvono sia nella tecnologia che nelle prestazioni per adattarsi alle loro esigenze. A questo pubblico tradizionale si aggiungono sempre più clienti privati, convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alle loro famiglie o per godersi il tempo libero.