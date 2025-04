Alfa Romeo: un marzo da record in Italia con la miglior quota dal 2020

Alfa Romeo ha appena concluso un mese di marzo in Italia davvero positivo. La casa automobilistica del Biscione infatti il mese scorso ha immatricolato un totale di 3.924 unità nel nostro paese. Si tratta di una crescita del 45% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita è pari a +65% se si considera il solo segmento dei privati. questo risultato fa crescere anche la quota di mercato che arriva al 2,3% crescendo di 6 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Si tratta della migliore quota dal 2020.

Ottima crescita sul mercato italiano a marzo 2025 per Alfa Romeo: +45%

Le due vetture protagoniste di questo exploit del Biscione sono state Alfa Romeo Junior e Tonale. Nel mese di marzo, Alfa Romeo Tonale ha registrato 1.794 immatricolazioni, che corrispondono al 46% delle vendite totali del marchio, segnando una crescita del 15% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La Tonale si distingue per la sua gamma variegata, che include motorizzazioni differenti e allestimenti diversificati, tutti arricchiti da tecnologie all’avanguardia e dalla tradizionale sportività che caratterizza Alfa Romeo.

Accanto a Tonale, Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che si presenta in versioni elettrica e ibrida, continua a suscitare entusiasmo nel mercato. Con 1.563 immatricolazioni, Junior rappresenta il 40% delle vendite mensili del marchio. Un successo che conferma l’apprezzamento del pubblico, dimostrando come Junior sappia rispondere alle necessità della mobilità moderna, senza mai compromettere l’autentico spirito sportivo del marchio milaese.

Alfa Romeo conferma il suo ottimo stato di forma anche se si considera il primo trimestre 2025. Infatti il biscione in Italia nei primi tre mesi dell’anno ha immatricolato un totale di 8.520 unità registrando una crescita del 29 per cento rispetto ai primi tre mesi del 2024. La quota di mercato per effetto di questo risultato cresce di 0,4 punti percentuali e dunque arriva a 1,9 per cento. Da segnalare in particolare l’expolit di Junior che ha ottenuto un totale di 4.327 immatricolazioni, che rappresentano il 51% del totale delle auto vendute dalla casa milanese.