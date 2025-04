Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare: cresce la curiosità di conoscere prestazioni e caratteristiche

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare. Molto probabilmente entro la fine della primavera vedremo le prime immagini senza veli del modello di seconda generazione con la presentazione vera e propria che potrebbe avvenire il prossimo 24 giugno anche se qualcuno ipotizza uno slittamento all’autunno dato che gli ordini si apriranno nel 2026.

Caratteristiche uniche e prestazioni di alto livello per la nuova Alfa Romeo Stelvio ormai in rampa di lancio

Con l’avvicinarsi del debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio cresce la curiosità di conoscere le caratteristiche e le prestazioni del nuovo modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della casa automobilistica del biscione nel corso del prossimo decennio. Del resto negli ultimi tempi se ne sono dette di cotte e di crude a proposito di questo SUV che darà una ulteriore conferma su quelle che sono le intenzioni del brand per il suo futuro prossimo. Dal punto di vista del design vi abbiamo già datto che rispetto al modello attuale ci saranno grandi differenze come potete notare voi stessi nelle ricostruzioni grafiche realizzate dal creatore digitale Alessandro Masera e che vi mostriamo in questo articolo.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà ancora più massiccia del modello attuale ma con un posteriore quasi da SUV coupè che dunque snellirà la sua figura complessiva. Grazie alla piattaforma STLA Large sarà più grande come dimensioni rispetto al modello attuale. All’anteriore troveremo alcuni elementi di design visti con la Junior come la forma dei fari, lo scudetto chiuso, il nuovo logo etc. Ovviamente ci saranno anche alcune novità rispetto alla Junior. Al posteriore con il tetto spiovente e la firma luminosa a V non ci dovrebbero essere particolari sorprese rispetto a quanto vi mostriamo in questi render.

Sicuramente in questo momento le attenzioni di molti sono focalizzati sulla gamma dei motori della nuova Alfa Romeo Stelvio che inizialmente doveva essere solo elettrica ed invece avrà anche versioni termiche con la top di gamma quadrifoglio che potrebbe dire addio alla versione elettrica da mille cavalli ipotizzata fino a qualche tempo fa confermando il mitico motore V6 forse con qualche forma di ibridazione.

Tra gli altri motori termici si parla della presenza del motore 1.6L EP6 PHEV e altri ancora parlano pure del 2.0L GME MHEV ma al momento notizie certe non ve ne sono. Sicuramente nei prossimi mesi avremo le idee più chiare anche su questo. Infine vi segnaliamo che secondo indiscrezioni tra la fine di aprile e gli inizi di maggio potrebbero arrivare nuovi teaser che faranno luce su altri aspetti del design della nuova Alfa Romeo Stelvio.