Alfa Romeo Giulietta, quanto manca al Biscione una vera rivale della Golf

Il ritorno dell’Alfa Romeo Giulietta continua a far parlare gli appassionati, ma la realtà, almeno per ora, rimane invariata: nessuna conferma ufficiale. Negli ultimi mesi si sono rincorse diverse indiscrezioni sulla rinascita della celebre compatta di Segmento C del marchio di Arese, ma dai vertici del Biscione tutto tace.

A smorzare gli entusiasmi è stato lo stesso Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, il quale ha chiarito che i consumatori oggi preferiscono i SUV, e che una hatchback tradizionale come la Giulietta non rientra nelle priorità strategiche. Una scelta comprensibile, ma che lascia comunque scoperto un segmento di mercato in cui Volkswagen Golf e Audi A3 continuano a dominare senza rivali targati Stellantis.

Nel frattempo, il desiderio dei fan non si è affievolito, e c’è chi si è affidato all’intelligenza artificiale per immaginare una possibile nuova generazione della Alfa Romeo Giulietta. Il risultato è certamente un esercizio di stile virtuale, ma risulta interessante e persino convincente.

Il frontale aggressivo richiama i tratti distintivi della Alfa Romeo Giulia e della Stelvio, con uno scudo centrale marcato e generose prese d’aria inferiori. Il posteriore muscoloso, dotato di scarichi tondi e diffusore sportivo, esclude l’ipotesi di un modello full electric, almeno in questa visione. Sul lato, emergono elementi tipici della sportività Alfa: il quadrifoglio verde vicino alla feritoia dietro le ruote anteriori, cerchi in lega maggiorati, vetri oscurati e un’elegante pinna sul tetto.

Nonostante il successo visivo del concept AI, i piani futuri della Casa milanese, come è noto, puntano altrove. Entro la fine dell’anno è atteso il restyling (necessario, quasi vitale) della Alfa Romeo Tonale, seguito nel 2025 dal debutto della nuova Stelvio, nel 2026 arriverà la rinnovata Giulia, e nel 2027 l’inedito E-Jet, un SUV imponente. Solo nel 2028 potrebbe esserci spazio per una nuova proposta di Segmento C rialzata, forse una nuova Tonale, o una sua evoluzione. Per ora, però, la Giulietta resta un ricordo affascinante. Ma “mai dire mai” nel mondo dell’auto.