Villa d’Este Style 2025, la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS rivive sulle rive del Lago di Como

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più raffinati per gli amanti dell’automobilismo d’epoca, Villa d’Este Style – “One Lake, One Car”, giunto alla quattordicesima edizione. Domenica 4 maggio 2025, nella splendida cornice del Lago di Como, prenderà vita un tributo esclusivo all’iconica Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este, autentico simbolo di eleganza e stile.

Questa rarissima vettura, prodotta in soli 32 esemplari tra il 1949 e il 1952, di cui oggi ne sopravvivono appena una ventina, deve la sua fama proprio a Cernobbio, dove vinse il prestigioso Concorso d’Eleganza del 1949. È dunque in un’atmosfera intrisa di storia e charme che si celebrerà un mito dell’automobilismo italiano, in questo caso di un marchio prestigioso come Alfa Romeo.

Sulla suggestiva Terrazza Platani di Villa d’Este saranno esposte alcune delle più preziose 6C 2500 SS Villa d’Este, affiancate da una curata selezione di auto d’epoca sportive e di lusso, provenienti dallo stesso periodo. L’intento è quello di riportare in vita il fascino irripetibile degli anni ’50, quando le automobili rappresentavano un elemento imprescindibile del jet set internazionale.

Il programma prevede l’arrivo delle vetture a partire dalle 10:30, con apertura al pubblico per l’esposizione. A mezzogiorno gli ospiti avranno il privilegio di partecipare a un pranzo esclusivo presso il Ristorante Grill dell’Hotel Villa d’Este, dove lo chef Michele Zambanini proporrà un menu d’autore ispirato al territorio e alla tradizione.

Durante tutta la giornata, i visitatori potranno godersi un percorso emozionante tra design, innovazione d’epoca e autentico stile italiano. Villa d’Este Style tornerà poi a settembre 2025 con due nuovi eventi: il 13 settembre spazio al fascino vintage della nautica d’epoca con il Vintage Yachting, mentre il 28 settembre sarà la volta dell’Electric Yachting, appuntamento dedicato alla mobilità elettrica di alta gamma.