Alfa Romeo Stelvio 2025: questa è l’ipotesi più vicina alla versione finale

Alfa Romeo Stelvio 2025 è davvero ad un passo dal suo debutto. Secondo indiscrezioni già alcuni mesi prima della presentazione ufficiale vedremo le prime immagini senza veli del modello definitivo. Dunque si tratta ormai di una questione di settimane prima di sapere come sarà davvero il SUV nella sua versione finale. A proposito di versione finale, oggi vi mostriamo un nuovo render pubblicato sul forum del sito Autopareri.it da un utente che a nostro parere è al momento l’ipotesi digitale che più si avvicina a quello che sarà il design finale del nuovo SUV di seconda generazione.

A poche settimane dal debutto di Alfa Romeo Stelvio 2025 questo è il render più vicino alla realtà

Alfa Romeo Stelvio 2025 si mostra in una veste ancora più affascinante in questa configurazione, valorizzata dai nuovi cerchi in lega ispirati alla Junior Veloce da 280 CV e dalla firma luminosa attiva. La targa, ora posizionata centralmente sotto lo scudo, esalta la simmetria del frontale, mettendo in risalto le nervature del cofano e il celebre motivo a cometa, già visto sulla 33 Stradale. Eleganti anche i passaruota neri, collegati da una fascia laterale, mentre le marcate bombature suggeriscono un posteriore imponente e muscoloso.

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà prodotto a Cassino su piattaforma STLA Large insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia. La sua presentazione ufficiale avverrà sicuramente entro fine anno con gli ordini e la produzione che avverranno nel corso del 2026. Come confermato dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili il modello arriverà sul mercato con varie versioni elettriche e anche qualche termica. Si parla di una versione Mild Hybrid come entry level e di una top di gamma quadrifoglio che forse manterrà il V6 ma elettrificato. Infine si vocifera della presenza di una versione elettrica di quasi mille cavalli. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello del biscione nel corso dei prossimi giorni.