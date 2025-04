Dodge Nitro, il sogno decisamente proibito per un SUV (troppo) ribelle

Dodge ha pochi modelli nel listino e la domanda è sempre la stessa. Cosa potrebbe fare per espandere la proposta del marchio? Mopar Insiders avrebbe la risposta, o meglio, un’idea visionaria e perfettamente adatta a un annuncio del Primo aprile.

Dopo anni di attesa e speculazioni, Dodge potrebbe riportare in vita la Nitro, il SUV che non ha mai avuto paura di farsi notare. Per il 2028, sempre secondo un abile “ritratto” visionario del magazine, la Nitro non sarà solo più grande e cattiva, ma anche più potente e anche elettrica. L’idea è molto chiara e si snocciola attraverso molti dettagli di questo a dir poco ipotetico SUV Dodge.

Costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, tale Dodge sarebbe pensata per condividere il DNA con la robusta Jeep Recon, ma con quell’atteggiamento sfrontato e senza compromessi che solo Dodge sa dare. Che siate puristi della benzina o fan delle prestazioni elettrificate, la nuova Nitro avrebbe qualcosa per tutti: motori termici e versioni 100% elettriche.

Sotto il cofano della versione a combustione interna, è immaginato il motore 2.0 litri turbo GME-T4 EVO, che sprigiona 325 CV e 380 Nm di coppia. Il tutto gestito da un cambio automatico a 8 rapporti e dalla trazione integrale con torque vectoring. Perùe qualcosa di davvero cattivo, ci sarebbero anche le varianti elettriche Nitro GT e R/T EV. Qui i numeri iniziano a farsi seri: 600 CV e 835 Nm di coppia 0-100 km/h in 3,5 secondi Track Package con gomme Goodyear 315, freni Brembo a 6 pistoncini e sospensioni ribassate

Non può mancare la pazza idea di una Nitro SRT Demon 1200. Mopar Insiders annuncia, secondo presunti rumors, che si potrebbe avere anche questa versione ancora più estrema. Una potenza di 1.200 CV grazie a un motore C170 alimentato a propano

A rendere tutto ancora più incredibile (letteralmente) e, quindi, anche scherzoso, il magazine riporta una (falsa) dichiarazione di Dodge per cui, sul lanciafiamme optional, “Se era abbastanza buono per una nave pirata, è abbastanza buono per un SUV”. La Nitro, però, non tornerà, è l’annuncio che raggiunge picchi di assurdo risulta un giocoso pesce d’aprile.