Jeep Recon: prime immagini ufficiali

Conosciamo la Jeep Recon ormai dal lontano 2022, anno in cui il futuro SUV elettrico del costruttore americano di casa Stellantis era stato mostrato come concept. Negli ultimi mesi si sono fatti invece sempre più frequenti gli avvistamenti di varianti camuffate utilizzate per i test su strada. Tuttavia “l’avvistamento” più consistente è apparso quello del recente Super Bowl dove il nuovo fuoristrada elettrico, squadrato nelle forme e fortemente votato per l’utilizzo nell’off-road più puro, si è mostrato per la prima volta in alcuni frame di uno spot pubblicitario di casa Jeep con protagonista l’attore Harrison Ford.

Proprio all’interno dello spot citato si è vista per la prima volta la variante definitiva della Jeep Recon, nella colorazione arancione che presumibilmente vedremo al lancio. Ricordiamo, come già citato, che la nuova Recon sarà solo elettrica rappresentando una novità per gli appassionati del marchio e una grossa sfida per il costruttore statunitense. Ora però possiamo apprezzare anche le prime immagini ufficiali del modello definitivo apparse sul sito ufficiale statunitense del costruttore e su quello canadese.

La nuova Jeep Recon arriverà entro metà 2025

Come già sappiamo, e come si può leggere nelle pagine dedicate dei siti internet citati, la Jeep Recon sarà presentata entro la metà di quest’anno. Fra le caratteristiche preponderanti c’è sicuramente quella legata alla disponibilità del solo propulsore elettrico, cosa che potrebbe far storcere il naso ai più agguerriti fan del marchio. Con l’inedita Recon il costruttore vuole interessare una nuova generazione di avventurieri, più attenta alla sostenibilità; bisognerà poi vedere se ci riuscirà. Non è da escludere che Jeep penserà anche alla necessità di installare sotto il cofano alcune varianti di propulsore ibride.

Una delle caratteristiche di stile del modello è anche rappresentata dall’iconica mascherina con sette feritoie che sulla Jeep Recon vengono illuminate da contorni a LED. Le linee riprendono quelle tipiche dei fuoristrada e di modelli iconici per il marchio, fondendo elementi verticali a altri orizzontali. Sul portellone troviamo la classica ruota di scorta, mentre le quattro portiere possono essere asportate per garantire un grado di visibilità migliorata nei percorsi più impervi. Arriverà anche da noi in Europa entro la fine del 2025.