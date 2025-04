Nuova Jeep Compass: svelati nuovi dettagli

Prima della première mondiale, Jeep sta svelando i dettagli della nuova Jeep Compass, destinata a essere prodotta nello stabilimento di Melfi in Italia. Per questa speciale occasione, Jeep ha collaborato con l’acclamato fotografo Alessandro Dobici per un servizio fotografico esclusivo presso lo stabilimento. Rinomato per i suoi distintivi ritratti in bianco e nero e lo stile sofisticato, Dobici ha già lavorato con personaggi di spicco nei settori dell’arte, della moda e dell’intrattenimento. Questa volta, il suo progetto rende omaggio a un diverso tipo di icona: la nuova Compass.

Jeep svela i dettagli della Nuova Jeep Compass con un omaggio di Alessandro Dobici

Riflettendo sul suo lavoro, Dobici ha descritto la mostra come: “Un viaggio attraverso movimento, precisione ed emozione, queste immagini catturano l’anima invisibile di una nuova icona. Passando da una sfocatura astratta a un dettaglio meticoloso, ho voluto rivelare l’auto sia come macchina che come opera d’arte. Ispirato dall’energia della creazione, questo progetto è il mio tributo personale al dialogo senza tempo tra design e immaginazione.”

La nuova Jeep Compass, progettata per incarnare lo spirito avventuroso di Jeep, vanta capacità leggendarie, durata, tecnologia all’avanguardia e versatilità senza pari. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi in Italia, svolge un ruolo cruciale nella strategia di elettrificazione di Jeep, con una gamma di motori ampliata con opzioni e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e completamente elettriche che offrono capacità Jeep® accessibili indipendentemente dalla scelta di potenza. Il design meticolosamente realizzato migliora le prestazioni e mantiene gli elementi iconici di Jeep come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali.