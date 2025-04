Fiat Grande Panda: bagno di folla lo scorso weekend con il primo porte aperte

Fiat Grande Panda lo scorso week end è stata protagonista del primo Porte Aperte della sua carriera nelle concessionarie italiane di Fiat. La vettura presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio con gli ordini che si sono aperti il 28 gennaio è stata letteralmente presa d’assalto dai fan di Fiat e dai curiosi che in massa si sono recati negli showroom di Fiat mossi dalla curiosità di vedere dal vivo e di toccare con mano l’ultima novità della gamma di Fiat.

Il pubblico delle grandi occasioni da nord a sud per vedere Fiat Grande Panda

Da nord a sud c’è stato dunque un vero e proprio bagno di folla per Fiat Grande Panda disponibile in promozione a 16.950 euro per la versione ibrida con finanziamento di Stellantis. La versione elettrica invece viene proposta a 22.950 euro. Molti tra coloro che sono arrivati nelle concessionarie di Fiat hanno espresso pareri positivi per la nuova arrivata di casa Fiat che sicuramente lo scorso week end ha incrementato il numero di ordini già piuttosto nutrito nel nostro paese da quando Fiat ha dato il via alle prenotazioni lo scorso 28 gennaio.

Fiat Grande Panda che viene prodotta in Serbia su piattaforma smart car di Stellantis darà vita ad una nuova famiglia di auto che già nel corso della prossima estate si arricchirà di un nuovo elemento. Ci riferiamo alla nuova Fiat Pandissima che come anticipato dal CEO Olivier Francois sarà svelata nel corso del prossimi mesi con gli ordini che si apriranno entro fine anno.

Ricordiamo infine che Fiat Grande Panda può essere ordinata negli allestimenti Pop, Icon e La Prima nella versione ibrida e in quelli Red e La Prima nell’elettrica. La versione ibrida dispone di un motore 1.2 tre cilindri mild hybrid da 100 CV che ha una piccola batteria agli ioni di litio a 48 volt da 0,9 kWh. L’elettrica invece ha un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria da 44 kWh e un’autonomia di 320 km.