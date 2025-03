Vicenza Classic Car Show 2025: boom di presenze ed auto d’eccezione

Si è chiusa con un’affluenza record l’edizione 2025 di Vicenza Classic Car Show. Nonostante vanti due soli anni di vita alle spalle, l’evento è riuscito a catalizzare l’attenzione degli appassionati, dei collezionisti e degli addetti ai lavori, provenienti da tutta Italia e anche da oltre confine. Di particolare rilievo la presenza dei giovani, a riprova di quanto l’universo motoristico continui ad essere molto attrattivo per tutti.

Nella manifestazione veneta si sono incontrati il passato, il presente e il futuro dell’automobile, con vetture classiche e sportive per tutti i gusti. Non sono mancate le moto, ma qui ci interessano i mezzi a quattro ruote, la cui presenza è stata rafforzata da alcuni raduni a tema, che hanno saputo toccare le giuste corde emotive. Ieri si è abbassato il sipario, dopo tre giorni di vibrante intensità, tra leggende, anteprime e celebrazioni indimenticabili.

Nei padiglioni fieristici di IEG (Italian Exhibition Group), il Vicenza Classic Car Show 2025 ha regalato una grande qualità espositiva, in una stagione come la primavera che fa sbocciare i migliori stimoli sensoriali. Superate di slancio le già ottime performance dello scorso anno, in termini di affluenza di pubblico. Cresciuto anche il parterre degli espositori. Le premesse per un futuro ancora migliore ci sono tutte. Fra i punti di forza dell’evento, la sua capacità di coniugare la celebrazione della storia dell’automobilismo con uno sguardo attento alle nuove tendenze del comparto automotive.

Auto iconiche in vetrina e negli stand veneti

Foto Vicenza Classic Car Show

Regine di cuori dell’era romantica sono state 3 auto storiche di particolare fascino, che catturano gli occhi e il cuore in modo inebriante. Sono modelli iconici degli anni sessanta, il cui mito si è consegnato all’eternità. Stiamo parlando della Ferrari 275 GTB (disegnata da Pininfarina e realizzata da Scaglietti), della Lamborghini Miura P400 S (nata dalla matita di Marcello Gandini per la carrozzeria Bertone) e della Maserati Mistral (frutto dell’estro creativo del designer Pietro Frua). Un trio di gioielli che ha lasciato il pubblico letteralmente a bocca aperta.

Ancora più catalizzante è stata la presenza negli stand della Ferrari F40 LM, messa in mostra dai Musei Ferrari (Museo Ferrari di Maranello e Museo Enzo Ferrari di Modena). Si tratta della supercar più amata di sempre; un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati…e non solo. Nell’Area Celebrazioni è stato festeggiato il primo mezzo secolo di vita di un’altra “rossa” piena di fascino: la Ferrari 308 GTS, come quella usata nella serie televisiva “Magnum P.I.”, molto in voga negli anni ’80. Presente all’appello del Vicenza Classic Car Show 2025 anche il prestigioso Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che ha esposto tre delle sue tantissime auto: una Rolls-Royce Camargue, una Matra-Simca Bagheera e una DeLorean DMC-12, come quella usata sul set di “Ritorno al Futuro”.

Miscela di qualità al Vicenza Classic Car Show 2025

Foto Vicenza Classic Car Show

Se il passato è stato rappresentato molto bene, non sono mancate le nobili tracce del presente e del futuro. Si segnalano, fra le auto speciali esposte al Vicenza Classic Car Show, anche quelle portate dalla 777 Collection di Andrea Levy, con modelli unici come la Ferrari 296 Challenge e la Radical RXC Spyder. Diversi sodalizi hanno arricchito ulteriormente la tela. Su tutti, l’Automotoclub Storico Italiano, con il grande spazio “ASI Village”.

Emotivamente forte la presenza al Vicenza Classic Car Show 2025 del Lamborghini Club Italia, che ha esposto quattro esemplari iconici: Countach Quattrovalvole, Diablo, Gallardo Performante e Huracan Performante. Fra le novità portate all’evento veneto si segnala la Chevrolet Corvette E-Raye‑AWD (electrified All-wheel drive), alla sua anteprima assoluta in Italia. Questa vettura spera di traghettare l’iconico modello nel mondo alla spina, che non suscita particolare interesse negli amanti delle supercar.

Chiudiamo con la casa d’aste Broad Arrow Auctions, che ha presentato in anteprima, negli spazi espositivi della Fiera di Vicenza, alcuni lotti dell’asta di Villa d’Este 2025, tra cui una Fiat Abarth 1300 OT, una Fiat 570 Bertone Barchetta Special e una BMW Z8 Roadster. Spazio anche per le youngtimer, molto apprezzate dai quarantenni. La prossima edizione di Vicenza Classic Car Show si terrà nel 2026, dal 27 al 29 marzo. Il conto alla rovescia è già iniziato.