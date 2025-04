Auto storiche sulle orme di Tazio Nuvolari a Mantova con “Ruote nella Storia”

Auto storiche pronte ad offrirsi al piacere del pubblico nei luoghi del mitico Tazio Nuvolari. A Mantova e dintorni, nella giornata di domenica 6 aprile, si svolgerà infatti una delle tappe inaugurali della stagione 2025 di Ruote nella Storia. L’Automobile Club Mantova, presieduto da Alberto Marenghi, ha sposato lo spirito del format ideato e promosso da ACI Storico in sinergia con Automobile Club d’Italia, facendosi carico dell’organizzazione dell’evento. Il tutto con il prezioso supporto di Giuseppe Pottocar, direttore del Museo Tazio Nuvolari.

La manifestazione coinvolgerà decine di auto storiche, con un carattere non agonistico. Si profila un’esperienza di grande intensità emotiva, in luoghi ricchi di fascino, che lasciano il segno, anche per la connessione ideale con la Mille Miglia. Il tracciato scelto dagli organizzatori ripercorre la storia della città di Tazio Nuvolari, soprannominato il “Mantovano Volante“, attraverso alcuni dei suoi palazzi emblematici. Sono edifici di grande pregio culturale e architettonico, altamente rappresentativi per tutta la Lombardia.

L’iniziativa in esame, come dicevamo, rientra nel progetto nazionale “Ruote nella storia – I Borghi più belli d’Italia” di ACI Storico e dell’Automobile Club d’Italia. Diversi gli appuntamenti che compongono il suo calendario. Questo offre ai possessori di auto storiche molte opzioni di scelta su scala nazionale, da Nord a Sud, isole comprese. Un impegno su larga scala reso possibile dalla partnership con le delegazioni locali dei 2 sodalizi prima citati.

Gli appassionato apprezzano questo format, dove l’assenza di tensione agonistica lascia campo aperto al puro godimento dato dalla guida e dalla visita degli splendidi borghi di cui il nostro Paese è straordinariamente ricco. L’edizione 2025 di Ruote nella Storia, in questa tappa nei luoghi di Tazio Nuvolari, sarà caratterizzata dalla visita al Museo di Palazzo Ducale Mantova e al Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana. Il tutto arricchito da un interessante percorso di 75 km. Decine, come dicevamo, le auto storiche attese al via, per celebrare il mito del “Mantovano Volante”, il più grande pilota di tutti i tempi, cui questo raduno è dedicato. Segue il cartellone degli appuntamenti.

Programma “Ruote nella Storia” per auto storiche a Mantova

Foto ACI Storico



Ore 08:00-09:00 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza Sordello a Mantova: accoglienza, distribuzione contrassegni e materiale promozionale illustrativo.

Ore 09:30 – Partenza.

Ore 10:30 – Visita al Palazzo Gonzaga – Volta Mantovana.

Ore 12:00 – Partenza.

Ore 13:15 – Pranzo presso Officina del Panino in Piazza Sordello a Mantova, con saluti del Presidente e consegna riconoscimenti.

Ore 15:30 – Visita al Palazzo Ducale di Mantova (senza spostare le auto).