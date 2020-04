Abarth: 70 anni fa Tazio Nuvolari concluse la sua leggendaria carriera

Era esattamente il 10 aprile del 1950 (70 anni fa) che il grande pilota Tazio Nuvolari chiudeva la sua carriera agonistica al volante della Abarth 204A, il primo modello costruito da Carlo Abarth.

A Palermo si correva la cronoscalata che dal capoluogo siciliano portava a Monte Pellegrino. Era una salita ripida e suggestiva, caratterizzata da molti tornanti lastricati in pavé. Nuvolari con la sua Abarth 204A faceva parte della Squadra Carlo Abarth.

Abarth: lo Scorpione iniziò la sua sfilza di vittorie grazie a Tazio Nuvolari

La 204A è una biposto da corsa con motore elaborato da 1100 cm³ che permise al campione di concludere la corsa vincendo la categoria e piazzandosi quinto in assoluto.

L’amicizia tra Carlo Abarth e Nuvolari nacque nel primo dopoguerra. Quest’ultimo aveva al suo attivo 55 vittorie nei gran premi internazionali e nelle più importanti corse su strada. Nuvolari correva inizialmente per la Cisitalia di Piero Dusio nella quale Carlo Abarth dirigeva la squadra corse.

Quando Dusio cedette ad Abarth le auto da competizione per emigrare in Argentina, il fondatore dello Scorpione poté contare sulla collaborazione di Tazio Nuvolari. Quest’ultimo ricoprì anche il ruolo di testimonial per i kit di trasformazione del cambio al volante e delle marmitte.

Grazie ai kit sportivi progettati da Abarth, molte utilitarie di quell’epoca diventarono delle vetture vincenti nelle corse, permettendo a molti giovani piloti di cimentarsi con successo nelle competizioni.

In seguito alla vittoria di Tazio Nuvolari, Abarth vinse per sei volte consecutive il Campionato mondiale Marche (dal 1962 al 1967), il Campionato Europeo Sport Prototipi del ’72 con Arturo Merzario e quattro edizioni del Campionato Europeo Turismo (1965, 1966, 1967 e 1969).

Non è finita qui poiché i grandi successi conquistati dallo Scorpione proseguirono a partire dagli anni ‘70 nel campionato rally. Ad esempio, la Fiat 131 Abarth Rally si portò a casa tre Campionati Mondiali Costruttori nel ‘77, ‘78 e ‘80, un Campionato Mondiale Piloti nel 1980 con il tedesco Walter Rohrl, una Coppa FIA Piloti nel ‘78 con il finlandese Markku Alen, sette Campionati Europeo Eally (dal 1975 al 2011) e la Coppa FIA R-GT nel 2018 e nel 2019 con l’Abarth 124 Rally.