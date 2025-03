Ruote nella Storia 2025 per auto storiche: quattro appuntamenti ad aprile

Si profila all’orizzonte una nuova edizione di Ruote nella Storia, manifestazione motoristica-culturale promossa e realizzata da ACI Storico in sinergia con l’Automobile Club d’Italia. Il successo raccolto nei precedenti appuntamenti, che hanno richiamato un elevato numero di partecipanti, con le loro auto storiche, è la benzina che spinge gli organizzatori a fare sempre meglio, per essere all’altezza delle aspettative. L’obiettivo è quello di raggiungere un coinvolgente successo, ossia il miglior gradimento emotivo per i protagonisti e per il pubblico.

Ruote nella Storia non è un appuntamento puntiforme, ma un format articolato in diversi eventi in giro per l’Italia, che tocca borghi e luoghi, spesso poco noti e incontaminati, dove si conferma la magia del Belpaese. Lo start radunistico nel mese di aprile, in coincidenza col primo fine settimana di quel mese. Vari gli incontri attesi, in posti che accoglieranno i partecipanti e le loro auto storiche nello splendore del patrimonio territoriale, culturale e paesaggistico della nostra nazione, amata ovunque nel mondo per il suo sublime splendore.

Foto ACI Storico

Previsti raduni da Nord a Sud, isole comprese, per regalare momenti speciali di passione, nel quadro di esperienze turistiche immersive, capaci di lasciare il segno. Facile immaginare l’interesse suscitato dai vari cortei di auto storiche nei diversi luoghi attraversati dai rendez-vous motoristici di Ruote nella Storia 2025. Il via alle danze nelle giornate del 4-5-6 aprile, con l’evento gestito dall’Automobile Club Pavia. Ai partecipanti il piacere di tuffarsi nei luoghi di Giuseppe Verdi, nella Versailles dei Duchi di Parma e sulle strade di Tazio Nuvolari, in una tre giorni che partirà da Pavia per poi attraversare Venezia e Mantova.

Nello stesso week-end, andrà in scena l’evento promosso dall’Automobile Club Genova, con il “Tour dei Rolli”, in programma per il 4 e 5 aprile, che porterà gli equipaggi e le loro auto storiche a vivere un viaggio storico-culturale da Palazzo Spinola al Cenobio dei Duchi di Gamogli. Un’altra tappa di Ruote nella Storia 2025, organizzata dall’Automobile Club Mantova, approderà anche nel centro della città del già citato Tazio Nuvolari, per un tour tra il Palazzo Gonzaga e il Palazzo Ducale. La data da segnare in agenda è quella di domenica 6 aprile. Nella stessa giornata, l’Automobile Club Treviso aggiungerà un altro rendez-vous al ricco cartellone, con un percorso turistico-culturale alla scoperta della città di Oderzo. Gli appuntamenti con Ruote nella Storia proseguiranno, poi, con altre avvincenti tappe a seguire già nel mese di maggio. Tantissime le auto storiche coinvolte.