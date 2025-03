Ferrari: in Canada una delle collezioni più incredibili al mondo | Video

Alcune collezioni Ferrari sono talmente grandi da sembrare irreali, ma esistono veramente. Una delle espressioni più nobili di questa categoria si trova in Canada ed appartiene all’uomo d’affari Luc Poirier, un magnate immobiliare con una straordinaria raccolta di auto del “cavallino rampante”. Queste occupano un posto centrale nel suo cuore, ma sono viste anche come un tesoro alternativo rispetto ai classici investimenti finanziari.

Chi ha frequentato il Montreal Auto Show conosce le vetture in suo possesso, perché in quella cornice espositiva concede il loro splendore al piacere dei visitatori, rapiti da tanto fascino. La Poirier Collection è impreziosita da moderne supercar in serie limitata, che elevano ulteriormente l’esclusività della line-up. C’è pure una vettura che sembra una 250 GTO, ma è una replica basata su un telaio 250 Lusso, eseguita dalla Carrozzeria Allegretti.

Di straordinario fascino, tra le storiche, la Ferrari 275 GTB del 1965 custodita in questa collezione. Si tratta di una delle vetture più belle di sempre. In tinta Giallo Modena, come nel caso in esame, lo splendore delle forme raggiunge il suo diapason. Questa è ovviamente al 100% originale, come tutte le altre auto di Luc Poirier. Modelli incredibili, che lasciano a bocca aperta anche se presi singolarmente, figuriamoci tutti insieme.

Appartiene a un passato lontano anche la 246 GTS accolta nel capannone, ma poi le lancette del tempo si spostano verso epoche più recenti. Dicevamo delle limited edition. In questo ambito, per dare un’idea dell’incredibile eccellenza della raccolta, mi limito a citare la GTO, la F40, la F50, la Enzo, LaFerrari e La Ferrari Aperta. Ho la fondata sensazione che presto al gruppo si unirà anche la nuovissima F80. Non si può escludere neppure l’arrivo di una Daytona SP3. In garage c’è pure una rara Monza SP2, della Serie Icona.

Trovare tutte queste meraviglie sotto lo stesso tetto è qualcosa di magico. Beato il fortunato possessore, che può ammirare e guidare tali gioielli quando gli pare. Molte altre Ferrari aggiungono note di fascino alla collezione canadese di cui ci stiamo occupando. Fra quelle più recenti ci sono la 296 GTS, la Purosangue e la Roma Spider. Fra tanto rosso e giallo, spicca anche una Ferrari Testarossa bianca in stile Miami Vice.

Come se non bastasse, il signor Poirier possiede pure una monoposto di Formula 1. Si tratta della leggendaria Ferrari F2004 di Michael Schumacher, che accompagnò l’asso di Kerpen nella vittoriosa cavalcata sportiva di quell’anno, sigillata da 15 vittorie su 18 gare del calendario agonistico. Un dominio assoluto, che stese a terra i rivali.

Fonte | Top Speed