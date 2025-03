Debutta il SUV elettrico Hedmos nato dalla joint venture tra Dongfeng e Peugeot-Citroen

Il mercato delle auto cinesi è un continuo turbinio di novità, e oggi tocca a un nuovo protagonista fare il suo ingresso: l’Hedmos 06, un SUV elettrico nato dalla joint venture tra Dongfeng e Peugeot-Citroen.

Il marchio Hedmos è una creatura di una partnership che, da Wuhan con amore, esiste dal 1992. Lanciato appena a marzo, l’Hedmos 06 è per ora destinato esclusivamente al mercato cinese. Ma chi può dire se, fra poco, non vedremo il suo muso massiccio aggirarsi anche in Occidente?

Con una lunghezza di 4.6 m, larghezza di 1.9 m e altezza di 1.61 m, l’Hedmos 06 non è certo il SUV più compatto del mercato, ma fa bella figura nel traffico. Ha un passo generoso di 2.7 m e si basa sulla piattaforma DSMA di Dongfeng. Ma non aspettatevi un’auto completamente originale, dato che si tratta di una rivisitazione della Dongfeng Aeolus L7, una mossa non troppo inusuale per i produttori cinesi che amano “aggiornare” design già esistenti.

Il frontale è un bel colpo d’occhio, con fari lunghi e sottili e due ampie prese d’aria verticali che sembrano gridare “guardami bene”. Dentro, il design è minimalista, ma la tecnologia c’è tutta: dietro al volante multifunzione, un display 10,2 pollici mostra tutte le informazioni necessarie, mentre la plancia sfoggia un mastodontico display da 14,6 pollici per l’infotainment.

Parlando di prestazioni, l’Hedmos 06 monta un motore elettrico da 160 kW, che lo spinge da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La batteria da 62,3 kWh promette un’autonomia di 520 km (secondo il ciclo CLTC cinese, ovviamente), mentre con una ricarica rapida in corrente continua, puoi passare dal 30 all’80 per cento in 28 minuti.

Con le prime consegne previste per maggio, il prezzo dell’Hedmos 06 è ancora un mistero, ma si vocifera che partirà da 120.000 yuan, che corrispondono a circa 15.260 euro. Un SUV elettrico con questo tipo di prezzo e dotazioni? Un affare. Ma, tra i mille marchi cinesi che si danno battaglia, sarà interessante vedere se il marchio Hedmos riuscirà a conquistarsi un posto di rilievo.