Dongfeng ha acquisito gli stabilimenti Peugeot e Citroen a a Wuhan e Xiangyang

Arrivano novità interessanti dalla Cina per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore il gruppo cinese Dongfeng ha comunicato di aver comprato diversi beni da Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA) per un importo di 1,714 miliardi di RMB, inclusi alcuni diritti di uso del territorio, edifici e impianti situati a Wuhan e Xiangyang, in Cina. Gli asset acquisiti sono stati usati da DPCA principalmente per produrre i suoi veicoli passeggeri esistenti di Peugeot e Citroen, nonché i modelli del marchio cinese Fukang.

In Cina Dongfeng acquista da Peugeot e Citroen alcuni stabilimenti

Dopo l’acquisizione, gli asset acquisiti saranno completamente consolidati nei conti di Dongfeng. I beni saranno poi riaffittati a DPCA per un periodo di 10 anni, a partire dalla consegna dei beni acquisiti. DPCA è una joint venture sino-straniera costituita secondo le leggi cinesi e posseduta al 50 per cento da Dongfeng e Stellantis.

Dopo la transazione, Dongfeng e Stellantis approfondiranno ulteriormente la loro cooperazione per sostenere la produzione continua di DPCA dei suoi attuali modelli Peugeot e Citroen, nonché dei modelli Fukang, ampliando al contempo l’attività di esportazione di veicoli e componenti di DPCA. Inoltre, entrambe le parti mantengono l’impegno a rispettare l’accordo di cooperazione strategica firmato nel 2019.

L’attuale modello di governance di DPCA sarà mantenuto e sia Stellantis che la casa cinese continueranno a fornire un sostegno costante alla crescita sostenibile di DPCA. Dongfeng ritiene inoltre che le risorse produttive del DPCA siano utili ai nuovi obiettivi strategici energetici complessivi del gruppo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Cina a proposito del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Gorupe e Fiat Chrysler Automobiles e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.