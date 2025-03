Fiat Grande Panda finalmente in concessionaria: il 29 e 30 marzo primo Porte Aperte

Fiat Grande Panda è finalmente pronta per il debutto in concessionaria con il primo porte aperte che come vi avevamo anticipato si terrà il 29 e 30 marzo presso tutte le concessionarie di Fiat in Italia. Il debutto ufficiale della nuova Grande Panda è ormai alle porte, dopo un entusiasmante tour “LA PRIMA” che ha toccato molte città italiane. L’evento ha visto numerosi appassionati scoprire in anteprima la vettura negli showroom FIAT selezionati, dal Nord al Sud.

Fiat Grande Panda approda finalmente in concessionaria

Progettata presso il Centro Stile di Torino, Fiat Grande Panda si distingue per le dimensioni compatte, il design essenziale e l’abitacolo funzionale, perfetta per la mobilità cittadina e familiare. È la prima FIAT sviluppata sulla piattaforma multi-energia “Smart Car Platform” di Stellantis. Durante il Porte Aperte, i visitatori potranno testare le soluzioni innovative della vettura e provarla su strada, scegliendo tra la versione ibrida e quella 100% elettrica, con un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP.

Fiat Grande Panda si presenta con una gamma variegata, composta da due configurazioni – ibrida ed elettrica – e diversi allestimenti. La versione ibrida è disponibile nei trim Pop, Icon e La Prima, mentre quella elettrica si distingue nell’allestimento top di gamma La Prima, completamente equipaggiato, e nella versione (Grande Panda)RED, un modello più accessibile con un forte impatto sociale. In qualità di Auto Ufficiale della Felicità e in linea con l’iniziativa “No Grey” di Fiat, la Grande Panda è proposta in sette livree ispirate alla natura italiana, dal calore del sole all’azzurro del mare, passando per la freschezza dell’acqua e la solidità della terra, oltre ai classici bianco, rosso e nero.

Durante l’evento Porte Aperte del weekend, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le vantaggiose offerte di lancio della nuova Grande Panda, confermando l’impegno di FIAT nel rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile. La versione ibrida con cambio automatico doppia frizione è disponibile a partire da 16.950 euro, mentre la versione elettrica è proposta a partire da 22.950 euro, entrambe con opzioni di rottamazione e finanziamento per mezzo di Stellantis Financial Services Italia.