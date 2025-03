Nuova Peugeot e-208 GTi: smacco alla Francia, ecco dove sarà prodotta

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Peugeot ha ufficialmente confermato attraverso il suo numero uno il nuovo CEO Alain Favey che porterà sul mercato una nuova Peugeot e-208 GTi. La notizia ha fatto molto scalpore dato che la sigla GTi è una delle più amate tra quelle che hanno caratterizzato le auto della casa automobilistica del leone nel corso della sua lunga storia.

Sarà la Spagna ad ospitare la produzione della nuova Peugeot e-208 GTi

Oggi abbiamo saputo che la nuova Peugeot e-208 GTi non sarà prodotta in Francia. La notizia era nell’aria dato che nemmeno la normale 208 viene più prodotta nel paese transalpino venendo costruita in Marocco e Slovacchia. Ma a quanto pare non saranno queste fabbriche ad ospitare la nuova GTi. Ad accogliere la produzione di questo modello infatti dovrebbe essere la fabbrica di Figueruelas in Spagna che già adesso produce la e-208. Non a caso la Peugeot E-208 viene prodotta nello stesso stabilimento (Figueruelas, Saragozza) della Lancia Ypsilon, di cui esiste una versione HF ad alte prestazioni. Poiché entrambi i modelli sono identici sotto la carrozzeria, sviluppare un modello GTi dovrebbe essere relativamente semplice.

Grazie all’impiego della piattaforma Perfo-eCMP, si prevede che la Peugeot E-208 Gti subirà significative modifiche al telaio: assali più larghi, sospensioni ribassate, dischi freno anteriori sovradimensionati (probabilmente con pinze a quattro pistoncini) e un differenziale Torsen per evitare la perdita di trazione, poiché sarà un veicolo a trazione anteriore.

Con una potenza di 280 CV (206 kW) , sarà una delle hot hatch più potenti del segmento B, affermandosi come rivale dell’Alpine A290 e della MINI Cooper JCW E, nonché delle future Cupra Raval VZ e Volkswagen ID.2 GTi. La sua batteria da 54 kWh sarà leggermente più potente dei pacchi da 50 e 51 kWh utilizzati nella E-208 standard, consentendole di mantenere un’autonomia di oltre 400 km WLTP nonostante il consumo di carburante più elevato. In termini di prestazioni, dovrebbe essere in grado di completare lo sprint da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. Per il resto non ci saranno cambiamenti nell’aspetto della ricarica, quindi si raggiungerà un picco di 100 kW in corrente continua.