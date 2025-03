Alfa Romeo Giulia, ancora un addio commosso alla berlina che non vedremo

Preparatevi, perché la prossima generazione di Alfa Romeo Giulia potrebbe abbandonare il suo glorioso passato da berlina sportiva per trasformarsi in un crossover fastback. La Giulia, infatti, tra la divisione rumorosa degli appassionati, acquisterà una silhouette più alta, con una linea del tetto spiovente, per non invadere il territorio della futura Stelvio, che rimarrà fedele alla sua natura da SUV tradizionale.

Quel che è certo è che entrambe le Alfa Romeo condivideranno molti elementi di design, come la griglia frontale e alcuni dettagli stilistici. Alla base di tutto ci sarà la nuova piattaforma STLA, la stessa che ospita l’ultima Dodge Challenger. Un DNA che promette prestazioni solide, ma che farà storcere il naso ai puristi del Biscione.

Sul fronte motorizzazioni, la prossima Stelvio dovrebbe essere prima elettrica, con opzioni ibride in arrivo successivamente. La Giulia seguirà lo stesso percorso? Probabilmente sì. Ma la notizia che fa battere il cuore agli Alfisti è che il V6 potrebbe sopravvivere per dare nuova vita alla versione Quadrifoglio, più probabilmente la Veloce. Potrebbe essere parzialmente elettrificato per migliorare emissioni e consumi, o restare 100% termico, per la gioia dei puristi. Sarebbe la scelta più romantica, ma anche la meno probabile.

Sognare è gratis, ma la realtà sembra puntare dritta sull’elettrificazione. I rendering tengono viva la speranza della berlina. Da mesi si rincorrono voci e concept digitali che provano a immaginare la nuova Giulia. Gli ultimi progetti grafici sul web, firmati Theottle, la mantengono ancora in versione berlina, regalandole un frontale completamente rivisto con una reinterpretazione moderna della griglia.

Sul retro, i fanali posteriori a V e una barra luminosa a tutta larghezza danno un tocco futuristico, mentre i parafanghi scolpiti e i muscolosi passaruota esaltano il carattere sportivo. Con i classici cerchi Alfa Romeo, il DNA del Biscione è salvo. Se la Giulia diventerà un crossover fastback, come sembra scritto e confermato, si chiuderà definitivamente la sfida con le berline premium come BMW Serie 3 e Mercedes Classe C. Un vero peccato per chi vedeva in Alfa l’unica alternativa “passionale” al dominio tedesco nel segmento delle compatte sportive.

L’eventuale debutto della nuova Giulia crossover è atteso per il 2026, con il lancio sul mercato nel 2027. Una Giulia rialzata, per molti, però, resta un’eresia e non un’evoluzione necessaria.