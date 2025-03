Lancia e Cassina fianco a fianco alla Milano Design Week 2025

Dopo il successo della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, Lancia e Cassina, due marchi premium Made-In-Italy, si sono nuovamente uniti per la Milano Design Week 2025, il prestigioso evento che si terrà dal 7 al 13 aprile . Questi leader nei rispettivi settori, l’industria automobilistica e l’interior design, hanno trovato uno scopo comune nei loro valori fondamentali condivisi, come l’italianità e l’impegno per la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità. La combinazione di questi elementi ha dato origine all’esclusiva Nuova Ypsilon Edizione Cassina, un veicolo in cui comfort, eleganza e attenzione ai dettagli si uniscono per creare una sofisticata visione del design.

Tre Lancia Ypsilon Edizione Cassina accompagneranno ospiti e VIP al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Per tutta la Design Week 2025, Lancia metterà a disposizione di Cassina un esclusivo servizio di courtesy-car con tre modelli New Ypsilon Edizione Cassina. Le vetture saranno inoltre utilizzate da ospiti e VIP per spostarsi tra il Cassina Store Milano e il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Quest’ultimo ospiterà l’ installazione Staging Modernity , che rende omaggio al 60 ° anniversario delle collezioni Le Corbusier®, Pierre Jeanneret® e Charlotte Perriand curate da Cassina.

Autentico manifesto di comfort ed eleganza italiana, la Ypsilon Edizione Cassina si distingue per l’accattivante livrea Blu Lancia degli esterni e per la cura dei dettagli e l’atmosfera calda e raffinata degli interni. La collaborazione con Cassina è visibile nei dettagli stilistici curati con cura e nella scelta di materiali e colori, che esaltano la sensazione di essere a casa indipendentemente da dove si trovi l’auto. Tra questi, l’esclusivo tavolino multifunzionale firmato Cassina, il velluto blu Lancia dei sedili riscaldati e massaggianti con trama a coste e i materiali raffinati e sostenibili creati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico “Panno Lancia”.

La Ypsilon Edizione Cassina, la migliore hatchback premium del segmento B, è disponibile con motori 100% elettrici o ibridi, posizionandosi al vertice del segmento in termini di versatilità, efficienza e rispetto dell’ambiente. Inoltre, la versione migliore della categoria è l’unica vettura della sua categoria a offrire di serie la guida autonoma di Livello 2 e un sofisticato sistema di infotainment SALA, ovvero l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole, in linea con la tecnologia senza sforzo di Lancia. Inoltre, l’ampio display da 10,25″, il miglior sistema di assistenza al parcheggio standard e il più grande sistema di illuminazione esterna in termini di tecnologia ed estensione sono tutti di serie.

È importante sottolineare che la partnership tra Lancia e Cassina va ben oltre questo capolavoro in movimento. Ad esempio, Casa Lancia, gli showroom ristrutturati che presentano la nuova identità aziendale del marchio, includono raffinati pezzi di arredamento Cassina che, insieme ai materiali pregiati e all’alternanza di toni chiari e scuri, offrono il calore e il comfort tipici delle dimore italiane. Dopotutto, Casa Lancia non sono semplici showroom, ma vere e proprie boutique dove il cliente può vivere un’esperienza di marca a 360°. Inoltre, questi spazi sono ulteriormente valorizzati dalla luce naturale che filtra dalle ampie vetrate della struttura, illuminando i veicoli esposti come fossero sculture da ammirare in ogni singolo dettaglio.