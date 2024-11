Nuova Lancia Ypsilon brilla in via Montenapoleone

Dopo il successo della prima tappa a Torino, il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha fatto tappa a Milano, città dove passato e futuro si intrecciano. Dieci esemplari della Ypsilon, nelle versioni ibride ed elettriche, hanno sfilato nel prestigioso Quadrilatero della Moda, attraversando via Montenapoleone, recentemente dichiarata la via commerciale più costosa al mondo. La Ypsilon ha brillato come un gioiello tra le vetrine dei marchi di lusso come Gucci, Prada e Armani.

Il design del nuovo modello unisce tradizione e innovazione, ispirandosi alle storiche Aurelia e Flaminia e alle sportive Stratos e Delta. Il Centro Stile Lancia ha creato contrasti affascinanti, combinando forme pure e sensuali con audaci dettagli come la calandra a calice e i fanali posteriori ispirati alla Stratos. Gli interni raffinati, con materiali pregiati e dettagli come il tavolino e velluti riciclati, riflettono l’eleganza del Made in Italy.

Si è conclusa ieri la seconda tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ha toccato Milano

Il tour della Nuova Lancia Ypsilon ha continuato il suo viaggio attraverso Milano, visitando alcuni dei luoghi più iconici della città, come le vie adiacenti al Duomo, il quartiere Brera e Porta Nuova, simbolo della Milano moderna. Il percorso ha incluso anche i Navigli, rinomati per la loro atmosfera vivace, e la zona Tortona, cuore del design milanese. In occasione della Milano Design Week 2024, la Ypsilon Edizione Cassina, frutto di una collaborazione con l’azienda di interior design Cassina, è stata esposta nel showroom BREDAQUARANTA.

Ogni quartiere di Milano ha raccontato una storia unica, contribuendo a rendere la città ancora più affascinante. Lancia invita a visitare una delle 160 Case Lancia in Italia, esclusivi showroom che offrono una customer experience premium e la possibilità di effettuare test drive. Fino al 30 novembre, sono disponibili vantaggiose offerte finanziarie, inclusi sconto e finanziamento a rate per la versione ibrida o elettrica. Dopo Torino e Milano, il roadshow della nuova Lancia Ypsilon si sposterà a Roma (28 novembre – 1 dicembre) e Napoli (5 – 8 dicembre), offrendo un’esperienza unica che celebra stile, innovazione e orgoglio italiano.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “Sono felice di vedere con quale entusiasmo il pubblico milanese, insieme ai tantissimi turisti stranieri che visitano la città, abbia accolto la Nuova Ypsilon. Questo è un chiaro segno che il nostro Rinascimento sta andando nella direzione giusta, come testimoniano gli oltre 10.000 ordini raccolti finora. Attraversare Milano permette di osservare come la città si trasformi ad ogni angolo, unendo storia, innovazione, moda, design e sostenibilità. È un viaggio che svela il volto poliedrico di Milano, una città di contrasti armoniosi, proprio come la Nuova Ypsilon, che fonde il nostro glorioso heritage, uno stile elegante senza tempo e l’innovazione più avanzata in termini di propulsioni elettrificate, sistemi di ausilio alla guida e comfort nell’abitacolo”.