Nuova Fiat Multipla: se tornerà sarà una monovolume a 6 posti

Nuova Fiat Multipla potrebbe effettivamente tornare ma non come crossover di segmento C come si pensava fino a qualche mese fa. Infatti quel modello avrà un altro nome e debutterà in estate. Si potrebbe chiamare nuova Fiat Pandissima ma non sono escluse sorprese. Nel corso di una intervista concessa qualche settimana fa in Spagna il CEO di Fiat Olivier Francois non ha chiuso le porte all’arrivo di una nuova versione della mitica monovolume.

Una nuova Fiat Multipla? Si farà ma solo come monovolume a sei posti

Una nuova Fiat Multipla secondo Francois potrebbe effettivamente tornare ma non tanto presto come si era ipotizzato. Anch’essa potrebbe essere una vettura della nuova famiglia Panda al pari della Grande Panda, della Pandissima e della Panda Fastback. Il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del 2028 o del 2029. Questa vettura, però tornerà solo e soltanto se verrà proposto un progetto all’altezza dell’originale e solo se questa vettura sarà una monovolume con 6 posti. Insomma Francois non vuole usare questo nome per un modello a caso ma per un veicolo che sia effettivamente parente stretto della mitica monovolume del passato che ancora oggi in tanti ricordano con simpatia. In parole povere il nome Multipla non sarà usato per un modello a caso ma solo per una valida erede.

In caso di ritorno la nuova Fiat Multipla nascerebbe comunque sempre su piattaforma Smart car di Stellantis e difficilmente dunque sarebbe prodotta in Italia. Questo veicolo sarà pensato per “ospitare più persone in modi sorprendenti” sarebbe ispirata alla Multipla originale, ma con caratteristiche ancora più all’avanguardia. Anche questa auto come il resto della gamma Panda avrebbe un rapporto qualità prezzo elevato. Molto dipenderà anche da come andranno le cose sul mercato per le altre auto della famiglia Panda. Ma a giudicare da come procedono le cose per la Grande Panda si tratterà di una semplice formalità.