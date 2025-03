Maserati lancia le nuove Officine Fuoriserie Maserati

Nello storico stabilimento del “tridente” di viale Ciro Menotti a Modena sono nate le nuove Officine Fuoriserie Maserati, dedicate alle personalizzazioni più preziose delle auto del marchio emiliano. Oggi, specie nell’alto di gamma, il rito del tailor made è tornato di moda, per assecondare le richieste dalla clientela. In passato i prodotti sartoriali a quattro ruote non erano merce rara, ma i processi artigianali rendevano tutto più facile. Con l’arrivo dei nuovi cicli industriali la pratica si era affievolita, per evidenti ragioni tecniche, connesse ai grandi numeri. Ora il vento è cambiato, anche in virtù del sempre più forte desiderio degli owner di cucirsi addosso i beni di lusso, auto comprese.

Le case costruttrici più blasonate si sono adeguate, dando vita a reparti ad hoc. Maserati, con le Officine Fuoriserie, ha dato vita a un innovativo spazio per la personalizzazione delle sue vetture. L’inaugurazione di questo atelier è stato tenuto a battesimo dall’esclusiva MC20 Cielo “Less is More…?”.

Con l’arrivo del nuovo dipartimento, i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura, per creare la Maserati dei propri sogni. Così, l’azienda emiliana vuole tenersi al passo con la sua nobile storia e con le nuove tendenze dell’alto di gamma, nel comparto luxury. L’obiettivo è quello di rendere possibile la traduzione in realtà di quei desideri dei committenti prima non possibili da soddisfare coi canali standard.

Qui la personalizzazione si spinge verso nuovi lidi, innalzando la qualità dell’offerta. Maserati Officine Fuoriserie consente la realizzazione di esemplari davvero esclusivi, grazie ad allestimenti unici che vanno oltre le soluzioni di accesso al “su misura”, fatte di adattamenti meno liberi. Si apri così un nuovo capitolo nella storia del marchio, ossequioso della sua eccellenza artigianale e del suo spirito innovativo, come sottolinea l’amministratore delegato Santo Ficili.

Maserati traduce i sogni in realtà

Foto Maserati

I nuovi processi tailor made nascono dall’ascolto del cliente, dandogli la possibilità di personalizzare in ogni aspetto la propria vettura. Si spazia dai colori della carrozzeria ai materiali degli interni, fino al dettaglio più particolare delle finiture. L’immersione nel processo di configurazione è completa. Il tutto, con un prezioso affiancamento: quello degli specialisti del “tridente”, che cercano di conciliare i desideri dei committenti al doveroso rispetto della storia e dei valori del marchio. Chi acquista una Maserati Fuoriserie diventa così una sorta di stilista della propria vettura, col supporto di un personal designer.

Due i livelli di personalizzazione ora offerti alla scelta dei clienti della casa emiliana. Il primo è costituito dalle opzioni del catalogo, già di suo molto ricco nel ventaglio creativo, con le linee Corse e Futura, nate rispettivamente nel solco dell’heritage racing e dello slancio verso la sperimentazione materica e cromatica. Il secondo livello si spinge oltre e proietta nel mondo Bespoke, ossia del “fatto su misura”, che permette di crearsi auto con contenuti specificatamente richiesti o addirittura esemplari unici, su vetture one of one.

Qui la sartorialità raggiunge il suo apice, dando vita alla visione del cliente in modo assolutamente unico, libero e irripetibile, per delle configurazioni fuori dall’ordinario. Maserati Officine Fuoriserie offre quindi un percorso su misura completo, dove l’esperienza di acquisto della propria vettura è totale, senza soluzione di continuità, dalla configurazione iniziale, alla consegna dedicata in fabbrica, a Modena. Il “tridente” sposa così la nuova dimensione del lusso.