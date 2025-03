Il Trofeo Lancia scalda i motori con il Rally Regione Piemonte

Il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally è uno degli eventi più attesi della stagione 2025, che sta riscuotendo sempre più attenzione da parte di fan e media in Italia e nel mondo. Con tante sorprese ancora da venire, gli amanti dei rally potranno godere di un’allettante anteprima della nuova era del marchio torinese negli sport motoristici al Rally Regione Piemonte che si terrà ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile .

In attesa del debutto del Trofeo Lancia l’8 maggio con il Rally Targa Florio, Lancia al Rally Regione Piemonte

Le stelle di questa nuova avventura sono l’audace Lancia Ypsilon Rally4 HF, il team Lancia Corse HF e la competizione monomarca Trofeo Lancia. La combinazione di questi tre elementi dimostra quanto il marchio sia impegnato a tornare alle sue radici leggendarie nel mondo dei rally.

Il successo dell’iniziativa è sostenuto dalla popolarità sia della Ypsilon Rally4 HF, che dovrebbe superare le 90 unità vendute in soli quattro mesi, sia dal boom delle iscrizioni al Trofeo Lancia, che ha già raggiunto il suo tetto massimo di 40 partecipanti. Inoltre, molti piloti e tuner hanno dimostrato apprezzamento per la vettura fin dall’inizio. La sua trazione anteriore consentirà sia ai piloti più giovani di prendere parte a una delle discipline più tecniche del motorsport, sia a quelli più esperti di beneficiare di un veicolo ad alte prestazioni in grado di vincere.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: ” Siamo entusiasti di dare il via alla nostra avventura nel motorsport in Piemonte e di rafforzare ulteriormente i nostri legami con la regione. Questo è un inizio simbolico in quella che si preannuncia come una stagione promettente, ad alto numero di ottani e accattivante, in cui la tradizione è destinata a incontrare l’innovazione. Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, vogliamo riportare il nostro DNA sportivo sulle strade e nei cuori dei fan, che non hanno mai smesso di credere nel passato, nel presente e nel futuro di una potenza italiana delle corse”.

Il Rally Regione Piemonte ospiterà il secondo atto del Campionato Italiano Rally Assoluto e accoglierà il Lancia Corse HF Village, l’hub Lancia dotato di un’area hospitality per gli ospiti e di diverse attività per tutti gli appassionati, che potranno anche ammirare in anteprima la nuova vettura da corsa. L’evento sarà anche l’occasione perfetta per provare e testare su strada le qualità della Nuova Lancia Ypsilon, disponibile in configurazione ibrida ed elettrica, che è la migliore del suo segmento in termini di versatilità, efficienza ed eco-compatibilità. Inoltre, gli ospiti potranno ammirare la Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni alimentata da un motore 100% elettrico che passa da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi.

In uscita a metà anno, la Ypsilon HF unisce prestazioni superiori a un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, tra cui sospensioni ribassate e carreggiate allargate. Infine, l’evento presenterà una collezione di 25 veicoli Lancia di importanza storica, organizzata dal Cinzano Rally Team, promotore del Rally Regione Piemonte. I partecipanti saranno invitati all’interno dell’area hospitality di Lancia Corse HF e, dopo l’emozionante arrivo sul podio, potranno prendere parte a una prova davvero speciale. Questa esperienza unica nel suo genere è strettamente riservata ai possessori di Lancia.

La Ypsilon Rally4 HF nasce dalla collaborazione tra Lancia, il marchio più vincente nella storia dei rally, e il team Stellantis Motorsport, che vanta 11 vittorie alla Dakar e 27 titoli mondiali costruttori. Il DNA della vettura è prevalentemente italiano grazie alle prestigiose partnership tra Lancia e alcuni dei più noti marchi premium dell’automotive e delle corse, come Marelli, che ha sviluppato il sistema di gestione motore; Sparco per il rollbar di sicurezza, i sedili e il volante; TM Tecnologie per l’impianto frenante; Speedline per i cerchi in lega; e Supersprint per lo scarico. Inoltre, Sparco fornirà anche l’abbigliamento tecnico ignifugo indossato dai partecipanti al Trofeo Lancia 2025: una linea personalizzata nei nuovi colori Lancia Corse HF sviluppata in collaborazione con il Centro Stile Lancia.

Il cuore della Ypsilon Rally4 HF è un motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 212 CV abbinato a un cambio SADEV a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico di ultima generazione per una potenza e una gestione della trazione superiori. Inoltre, le sospensioni McPherson con ammortizzatori Ohlin regolabili a tre vie possono essere adattate perfettamente a qualsiasi stile di guida. Infine, vale la pena ricordare che per la messa a punto della Ypsilon Rally4 HF il marchio si è rivolto a Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente alla Lancia ed è diventato il pilota italiano di maggior successo della storia.

Al volante dell’iconica Delta del team Martini Racing, Biasion vinse i Campionati del Mondo del 1988 e del 1989, contribuendo a far diventare la Lancia il marchio più vincente di sempre con dieci Campionati del Mondo Costruttori, tre Campionati del Mondo Sport Prototipi, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.