Lancia Ypsilon Rally 4 HF e la leggenda del rally Miki Biasion in Belgio

La nuova vettura da rally Lancia, la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF, ha fatto tappa in Belgio. In questa occasione, la vettura è stata presentata nei nuovi showroom Lancia De Linde ad Aartselaar e Rengat a Gilly da Miki Biasion, il leggendario pilota di rally italiano di maggior successo nella storia e due volte campione del mondo che ha associato il suo nome a Lancia negli anni ’80 e ’90. Biasion ha testato la Ypsilon Rally 4 HF e ha contribuito allo sviluppo della vettura dando il suo parere su aspetti come assetti, freni e taratura del motore.

Debutta in Belgio la Lancia Ypsilon Rally 4 HF

All’evento era presente Charles Henri Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione Lancia: “Sono onorato che oggi siamo presenti nei nostri nuovi showroom Lancia per assistere al ritorno di Lancia nel Belux. Questa volta grazie alla presenza di Miki Biasion e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF”.

Lancia torna con l’elegante Ypsilon dotata di motore ibrido o completamente elettrico. Ma Lancia torna anche ai rally con la Ypsilon Rally 4 HF. L’auto è dotata di un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri con quattro valvole per cilindro e una potenza di 212 CV. Il potente modello è dotato di trazione anteriore, trasmissione meccanica a cinque velocità e differenziale meccanico a slittamento limitato.

“Sono molto onorato di supportare il team di prodotto Lancia nella messa a punto delle impostazioni e della manovrabilità della Ypsilon HF, che offre un vero piacere di guida sportivo ai suoi piloti. Sono anche onorato di lavorare con il team Stellantis Motorsport per affinare le prestazioni della Ypsilon Rally 4 HF: regolazioni, frenata e taratura del motore. Spero di ispirare tutti i giovani piloti che si stanno facendo strada con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare professionisti. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte”, ha detto Miki Biasion.

Presente all’evento anche Eugenio Franzetti, neo nominato Amministratore Delegato di Lancia Corse HF: “Questo è un momento emozionante per Lancia. Siamo pronti a presentare la Lancia Ypsilon 4 HF il prossimo anno e tornare ai rally”. Con la Ypsilon Rally 4 HF Lancia entra nel mondo dei rally, con particolare attenzione ai giovani piloti e alla passione per le competizioni. “La Ypsilon Rally 4 HF è la scelta ideale per gli appassionati di rally e promette di essere un serio contendente nella classe Rally4 e nei campionati a due ruote motrici”, ha affermato Franzetti.

La nuova Lancia Ypsilon in versione completamente elettrica rappresenta il primo veicolo totalmente elettrico del marchio e segna l’inizio della sua transizione verso la mobilità elettrica. Questo modello è progettato per eccellere in autonomia, tempi di ricarica ed efficienza. Equipaggiata con un motore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51 kWh, la Ypsilon offre un’autonomia di 403 km secondo il ciclo WLTP., posizionandosi come best in class nel segmento B delle berline premium. Può ricaricarsi rapidamente dal 20% all’80% in soli 24 minuti, oppure caricare abbastanza per percorrere 100 km in 10 minuti. Il consumo dell’auto è compreso tra 14,3 e 14,6 kWh per 100 km.

La versione ibrida della Lancia Ypsilon è ideale per chi cerca una combinazione di versatilità e rispetto ambientale. Equipaggiata con un motore ibrido avanzato da 1.2 litri e 100 CV (74 kW) a 3 cilindri e 48 V, l’auto offre una velocità massima di 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, mantenendo emissioni molto basse, tra 103 e 104 g/km secondo il ciclo WLTP.

Il sistema ibrido gestisce automaticamente il passaggio alla modalità elettrica durante le manovre a bassa velocità, migliorando l’efficienza del carburante e l’esperienza di guida. Inoltre, è dotata di un cambio automatico e-DCT a sei rapporti e di funzioni elettroniche come e-Start, e-Parking, e-Queuing ed e-Creeping per un’esperienza di guida personalizzabile.

I clienti possono già provare la Lancia Ypsilon 100% elettrica (autonomia di 403 km WLTP) e l’efficientissima versione ibrida. Con Lancia Ypsilon HF, versione 100% elettrica della nuova generazione di Ypsilon, la famiglia Lancia si arricchisce di una versione extra potente che garantisce prestazioni impressionanti. La Ypsilon HF è alimentata da un motore elettrico da 280 cavalli che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Con il telaio ribassato, le carreggiate allargate e il design muscoloso, la Ypsilon HF strizza l’occhio ai modelli emblematici del ricco passato Lancia. Il lancio sul mercato è previsto per maggio 2025.

Il mese di giugno ha segnato un traguardo importante per Lancia che ha celebrato l’apertura dei suoi primi sei showroom nella regione del Belux. Questi nuovi showroom si trovano ad Aartselaar, Overijse, Kortrijk, Ghent, Gilly e Bertrange. Questa espansione fa parte dell’iniziativa strategica di Lancia volta a stabilire una forte presenza nella regione del Belux, con la rete che dovrebbe espandersi a dieci showroom entro la fine del 2024, comprese le prossime sedi a Drogenbos, Hasselt, Namur e Herstal.