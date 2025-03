Nuova Peugeot e-208 GTI: arriva l’ok dal CEO

Nuova Peugeot e-208 GTI è un modello di cui si parla da tempo e che finalmente sembra essere ufficiale. A quanto pare infatti il CEO di Peugeot in persona avrebbe dato l’ok al progetto. Parlando ai media oggi, il numero uno di Peugeot, l’amministratore delegato Alain Favey ha detto: “Sono in grado di confermare che reintrodurremo la GTI sulla e-208 il prima possibile. Abbiamo deciso che la Peugeot GTI tornerà dunque nella nostr gamma. Vogliamo continuare a coltivare la reputazione del nostro marchio famoso per le sensazioni di guida non solo per il guidatore ma per chiunque si trovi a bordo di una delle nostre auto”, ha affermato.

Ufficiale il ritorno di una nuova Peugeot e-208 GTI nella gamma della casa automobilistica del leone

La nuova Peugeot e-208 GTI sarà la prima GTI di Peugeot da quando la vecchia 308 è uscita di produzione nel 2021. Favey ha risposto anche alla domanda se ci sarà in futuro una vera e propria gamma GTI o se questo modello è destinato a rimanere un “unicum” nella gamma attuale della casa automobilistica del leone. Favey ha detto che al momento non si sa e che molto dipenderà da quello che sarà il feedback da parte dei clienti.

“Inizieremo con la 208 e stiamo sicuramente ascoltando i vostri input, o anche cosa diranno i nostri clienti. Non escludiamo che potrebbero esserci altre versioni della 208 GTI sotto il badge GTI, ma per oggi non c’è assolutamente nulla di pianificato in tal senso”. La conferma del ritorno del logo GTI arriva dopo che il mese scorso Favey aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione la questione non appena il suo incarico di CEO fosse stato operativo.

Qui vi mostriamo due render che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Peugeot e-2308 GTI. Il primo è pubblicato dagli inglesi di Autocar mentre il secondo dai francesi di Auto-moto. Infine concludiamo dicendo che è molto probabile che la nuova e-208 GTI utilizzi la stessa configurazione della Abarth 600e, basata sulla stessa piattaforma e-CMP della e-208.