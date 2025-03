Abarth 600e, la Abarth più potente di sempre, arriva nel Regno Unito

Abarth 600e è stata lanciata nel Regno Unito ed è ora disponibile negli showroom del Paese. Il nuovo modello è l‘Abarth più potente di sempre, con 280 CV e un tempo di accelerazione da 0 a 100 Km/h di 5,85 secondi. Frutto di un progetto congiunto tra gli ingegneri di Abarth e Stellantis Motorsport, Abarth 600e stabilisce un nuovo standard per le hot hatch elettriche e per lo stile sportivo e l’elettrificazione delle auto urbane.

I clienti del Regno Unito possono scegliere tra due versioni: la sportiva Abarth 600e e la Scorpionissima

Abarth 600e è costruita sulla Perfo eCMP, una piattaforma BEV sportiva all’avanguardia, ed è progettata per offrire un’esperienza di guida e prestazioni straordinarie, insieme a potenza e fascino. La sua personalità accattivante deriva da un esterno muscoloso e un’ampia impronta, ruote espansive, spoiler posteriore aerodinamico e interni aggressivi e sportivi. Insieme agli esperti di corse Michelin, Sabelt, JTEKT e Alcon, gli ingegneri di Abarth hanno studiato e testato le soluzioni più adatte per ottenere la combinazione perfetta per l’Abarth più potente di sempre. Per il mercato britannico saranno disponibili due versioni dell’Abarth 600e: l’Abarth 600e e il modello Scorpionissima, altamente performante.

Al centro di Abarth 600e c’è il suo motore elettrico. La versione Scorpionissima è dotata di un propulsore da 207 kW 280 CV, la potenza più alta mai raggiunta da un’auto Abarth. Il motore elettrico è stato testato sul banco prova Formula E con un vero simulatore di pista. Inoltre, la Scorpionissima con accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi e la versione standard (che eroga 240 CV) con accelerazione da 0 a 100 in 6,24 secondi, sono veloci e reattive. Inoltre, Abarth 600e ha 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima limitata di 124 mph con un’autonomia della batteria fino a 330 km (ciclo combinato WLTP, a seconda degli pneumatici montati).

La Nuova Abarth 600e è stata sviluppata con una serie di esperti di motorsport. Abarth e Michelin hanno iniziato a collaborare all’inizio del progetto, nel 2021. Oltre alla sportività, è stata data attenzione alla sicurezza degli pneumatici, alla durata e alle prestazioni energetiche. Con una mescola di gomma ottimizzata e un’architettura dedicata, gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV sono progettati per rispondere ai 280 CV forniti dall’Abarth 600e, offrendo al contempo un’aderenza eccellente in tutte le condizioni.

I freni sono stati progettati con Alcon e provengono dal mondo delle corse. Una superficie più grande, con pinza monoblocco a quattro pistoncini, garantisce resistenza al fading e ottimizza la dissipazione del calore. La velocità e le prestazioni di frenata della vettura delizieranno la comunità Abarth. Gli esperti del marchio dello Scorpione avevano come obiettivo maggiore potenza e stabilità in frenata e lo hanno raggiunto attraverso freni Alcon da 380 mm e pinze adattate per la vettura.

Un componente chiave dell’Abarth 600e è il differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT. La sua presenza offre una traiettoria migliore e migliora la maneggevolezza, la trazione in curva e la sicurezza in condizioni scivolose. Il differenziale autobloccante fornisce una coppia aggiuntiva sulla ruota esterna e la maneggevolezza dell’auto è migliorata dalla configurazione dell’effetto di bloccaggio, che è del 36% in accelerazione e del 34% in frenata.

Lo spirito racing è ulteriormente espresso dallo stile e dalle caratteristiche tecniche dei sedili Sabelt, il cui design assicura elevati livelli di supporto. I sedili della Scorpionissima enfatizzano il supporto laterale e sono ottimizzati da quattro diverse schiume ad alta densità su ogni area del corpo. I sedili di questa versione hanno anche un look da pista per invogliare gli appassionati di motori con un’autentica sensazione di corsa.

Gli esterni di Abarth 600e si ispirano a due temi principali: il primo è il passato, interpretando il contrasto dato dal grande volume brutalmente squadrato del radiatore anteriore di Abarth 850 TC e conferendo un impatto sportivo ed emozionale; il secondo tema arricchisce la geometria squadrata con una grafica decisa, ispirata al mondo del gaming e del digitale, e includendo linee inclinate, incise sulle superfici che diventano una griglia nella presa d’aria. Questo approccio è ripreso sul paraurti posteriore.

I cerchi in lega diamantati da 20 pollici sono maestosi e presentano un look accattivante: i cerchi in lega a 5 razze sono progettati per recuperare la grafica stilizzata dello stinger dello scorpione e lasciano intravedere i freni e le pinze verniciate. Inoltre, il suo coprimozzo è ispirato ai mono bulloni e ha un moderno design sfaccettato. A definire l’aggressività del veicolo, le calotte degli specchietti e le maniglie nere contrastano con i colori dei due modelli: l’Abarth 600e sarà disponibile nei vivaci ed emozionanti Acid Green, Antidote White, Shock Orange e Venom Black; mentre Scorpionissima sarà disponibile in Acid Green e nell’esclusivo Hypnotic Purple (entrambe le vernici sono incluse nel prezzo OTR).

Gli esterni dell’Abarth 600e offrono solo un assaggio dell’attrattiva del nuovo modello elettrico, mentre gli interni completano il design voluto dal team di progettazione Abarth. Il volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara è elegante e massimizza la presa. Il tema degli interni crea un ambiente scuro, con montanti A, B e C, tettuccio e finiture neri. Le finiture scure sono ravvivate da dettagli colorati come le cuciture e lo Scorpione sul volante. L’unicità dell’Abarth 600e è ottenuta da scelte specifiche come sedili dedicati, pedali in alluminio, poggiapiedi e tappetini.

L’aspetto degli interni è arricchito anche da ulteriori interessanti contenuti bonus come il batticalcagno Abarth, il display TFT a colori da 7 pollici con grafica specifica Abarth, la copertura del tunnel pad, disponibile solo su Scorpionissima, e la fascia plancia, verniciata in nero su Abarth 600e e in nero opaco con serigrafia nero lucido per Scorpionissima.

Negli interni, i sedili delle due versioni di Abarth 600e differiscono leggermente con due diverse configurazioni che riflettono lo spirito di ciascuna versione. Rivestita con lo Scorpionflage, un motivo distintivo ed esclusivo creato con l’icona dello scorpione, Scorpionissima presenta sedili Sabelt più aggressivi e racing in Alcantara con poggiatesta integrato, traforati per esprimere leggerezza e sportività; mentre i sedili Sabelt di Abarth 600e sono dotati di un poggiatesta integrato in tessuto con disegno a righe. Inoltre, Scorpionissima presenta sedili riscaldati.

Per rendere la guida ancora più piacevole, l’Abarth 600e è dotata di una serie di equipaggiamenti ADAS. Entrambe le versioni sono dotate di Adaptive Cruise Control e Electric Parking Brake. Inoltre, ogni viaggio a bordo dell’Abarth 600e è supportato dal suo safety pack, disponibile su entrambe le versioni.

Con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza di guida, l’Abarth 600e offre un sistema di Infotainment con una radio da 10,25 pollici con sei altoparlanti, mentre la Scorpionissima presenta una radio da 10,25 pollici con Navigazione di serie. Sull’Abarth 600e, la guida è resa più piacevole grazie alla misurazione delle prestazioni fornita dal suo sistema di infotainment.

Inoltre, solo la Scorpionissima è dotata di un generatore di suoni che può essere acceso e spento mentre il veicolo è in movimento dalla home page dell’infotainment: il livello del suono è più alto durante le condizioni di guida sportiva e più basso e confortevole quando si guida a velocità costante a causa della variazione limitata del pedale dell’acceleratore. Anche la nota di scarico è stata arricchita, con un suono più profondo, in condizioni di giri, diventando meno forte nell’abitacolo e più “arrotondato e ovattato”.

Il prezzo su strada per Abarth 600e è stato progettato per garantire che i clienti possano evitare l’Expensive Car Supplement. Ciò entrerà in vigore all’inizio di aprile 2025 e significa che tutti i veicoli elettrici con un prezzo superiore a £ 40.000 dovranno pagare £ 410 all’anno per i primi cinque anni di proprietà dall’inizio del secondo anno, per un totale di £ 1.640. Originariamente in vendita a partire da £41.975, l’Abarth 600e Scorpionissima è ora disponibile per i clienti del Regno Unito a partire da £39.875, con una riduzione di £2.100. Il prezzo OTR standard dell’Abarth 600e rimane a £36.975, comodamente al di sotto della soglia di £40.000.

Giuseppe Cava, amministratore delegato di Fiat e Abarth per il Regno Unito, ha affermato: “Riconoscendo che la nostra Abarth 600e Scorpionissima top di gamma avrebbe attirato l’Expensive Car Supplement in arrivo ad aprile, abbiamo deciso di ridurre il prezzo dell’auto e proteggere i nostri clienti da questo aumento delle tasse”.