Ram 2500 Power Wagon: potrebbe avere una versione turbodiesel

Il Ram 2500 Power Wagon 2025 si distingue come variante più estrema del noto pick-up americano, ma sconta l’assenza di un motore diesel in gamma. Secondo un ingegnere del marchio d’oltreoceano, questa lacuna potrebbe essere colmata in futuro. Ricordiamo che il modello di nuova generazione migliora in ogni aspetto il fortunato predecessore e si spinge verso standard mai visti in precedenza.

La sua tecnologia, insieme alle doti di robustezza, ne fanno un mezzo per affrontare senza problemi il fuoristrada più impegnativo, in un quadro dove anche il comfort di bordo si offre con buone credenziali. La cosa non era così scontata per un pick-up estremo come questo, dotato di un assetto muscolare, che punta a superare le sfide più impegnative nell’off-road.

Il trattamento lussuoso dell’abitacolo sta ad evidenziare la versatilità d’uso del modello, che guadagna i suoi galloni come mezzo adatto a tutte le principali sfide quotidiane. Per aumentare il grip nelle situazioni più difficili e per mettersi alle spalle gli ostacoli più difficili ci sono i differenziali anteriori e posteriori bloccabili elettricamente. La barra stabilizzatrice anteriore è scollegabile.

Sul fronte propulsivo, il Ram 2500 Power Wagon 2025 viene offerto con la sola motorizzazione a benzina Hemi V8 da 6.4 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 410 cavalli e un picco di coppia di 582 Nm. Sono cifre di grandissimo spessore, ma risultano inferiori a quelle messe sul piatto dai motori turbodiesel disponibili su altri pick-up del marchio, oltre che da quelli usati da Ford e General Motors, nello stesso segmento di mercato, rispettivamente sulla F-Series e sulla Chevrolet Silverado.

In virtù di ciò, alcuni clienti Ram si aspettano un motore a gasolio per il modello. Questo, almeno, emerge dalle confidenze fatte da un ingegnere motorista della casa americana ai redattori della rivista Car and Driver. Secondo lui, la prospettiva di soddisfarli non è remota, ma fa parte del ventaglio delle possibilità.

Come riferiscono i colleghi di Autoblog.com, è interessante notare come il Ram 2500 Power Wagon 2025 sia l’unico pick-up della gamma heavy-duty di Dodge senza un propulsore diesel disponibile. Questo è dovuto al verricello montato anteriormente, che ostacola l’introduzione dell’intercooler presente sulle unità propulsive sovralimentate a gasolio degli altri modelli con la stessa firma. Il limite, però, non risulta insormontabile ed è suscettibile di essere superato. Certo, i tempi non saranno strettissimi. Se la versione turbodiesel arriverà, il suo debutto sicuramente prenderà forma dopo l’anno in corso, miracoli esclusi.

Per avere dei riferimenti energetici, diciamo che altri pick-up non Power Wagon di Ram presenti in listino, come i “normali” 2500 e 3500, dotati di cuore a gasolio a 6 cilindri in linea da 6.7 litri di cilindrata, mettono sul piatto 430 cavalli di potenza e, soprattutto, 1.458 Nm di coppia. Un valore, quest’ultimo, quasi triplo rispetto a quello espresso dall’unità Hemi V8 da 6.4 litri a benzina, di cui abbiamo riferito in apertura di articolo.

Portare il Ram 2500 Power Wagon alla pari con i suoi concorrenti americani potrebbe essere un passo nella giusta direzione per il marchio d’oltreoceano della galassia Stellantis. Con l’introduzione del motore turbodiesel, aumenterebbero le capacità di traino e fuoristradistiche del modello in esame. Questo produrrebbe sicuramente una crescita nel numero dei clienti, specie fra quelli che usano mezzi del genere per fare veramente dei lavori pesanti e per tuffarsi realmente in esperienze estreme, diverse dal modaiolo struscio urbano.

