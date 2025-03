Ram valuta la possibilità di riportare sul mercato un pickup più economico

Ram lo scorso anno ha messo fine alla sua 1500 Classic che era la entry level della gamma. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis pensa però di reintrodurre sul mercato un pickup più economico per sostituire il modello uscito di produzione colmando una mancanza che ha in questo momento la sua gamma che parte da un prezzo abbastanza elevato. L’obiettivo ovviamente è quello di conquistare nuove quote di mercato avvicinando i clienti che cercano un pickup economico.

Il CFO di Stellantis conferma i piani per colmare il vuoto lasciato dal Ram 1500 Classic

“Dobbiamo introdurre una sorta di allestimento di fascia bassa del nuovo pick-up per colmare questa lacuna”, ha affermato il Chief Financial Officer (CFO) di Stellantis Doug Ostermann durante una conferenza di Wolfe Research . Tuttavia, ha avvertito che un modello del genere “non arriverebbe sul mercato immediatamente”. Si tratta insomma di una decisione opposta a quella che era stata presa lo scorso anno quando ancora il numero uno di Stellantis era Carlos Tavares.

Le vendite di pick-up Ram negli Stati Uniti sono calate del 16 per cento l’anno scorso, contribuendo a un calo del 15 per cento nelle consegne totali di veicoli per Stellantis. La casa automobilistica ha lavorato per riprendersi tagliando i prezzi, offrendo incentivi più grandi e ampliando la sua gamma di prodotti, che aveva sofferto di una mancanza di investimenti sotto la guida di Carlos Tavares.

Stellantis, come altre case automobilistiche, sta affrontando una crescente pressione politica negli Stati Uniti per incrementare la produzione locale dei suoi veicoli. Ostermann ha indicato che l’azienda ha già ampliato l’approvvigionamento di componenti attraverso le frontiere del Canada e del Messico per mitigare potenziali nuove tariffe commerciali. Ha inoltre suggerito che in caso di ulteriori imposte, Stellantis potrebbe trasferire parte della produzione dei Ram 1500 (DT) dal Messico a Detroit.

Nel frattempo, il CEO di Ram, Tim Kuniskis, ha manifestato un forte interesse nell’espandere l’offerta di camion del marchio al di sotto dei 50.000 dollari, anticipando future proposte mirate a consumatori più attenti al budget. “Vediamo un’opportunità di crescita per Ram in questo segmento”, ha dichiarato Kuniskis, confermando l’impegno del marchio per una maggiore accessibilità economica mantenendo alta la qualità e le prestazioni.