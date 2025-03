Fiat Grande Panda che è la grande novità della casa torinese continua a far parlare di se grazie ad una serie di iniziative molto interessanti. L’ultima appena annunciata riguarda il famoso talent show di Canale 5 “Amici” che come sappiamo è condotto da Maria De Filippi. La notizia è che il talent per la prima volta avrà un’auto ufficiale che sarà appunto Grande Panda.

Fiat Grande Panda sosterrà i giovani talenti dopo la loro uscita dalla scuola di Amici

Si tratta di un’iniziativa che ribadisce con forza l’impegno del marchio italiano nel supportare e promuovere la nuova generazione di talenti nel campo della musica e della danza, dimostrando così una chiara volontà di investire nelle giovani promesse artistiche. L’obiettivo di questo progetto relativo a Fiat Grande Panda è offrire loro una significativa opportunità per proseguire e arricchire il proprio percorso artistico, permettendo loro di sviluppare le proprie capacità e competenze, mentre al contempo si crea un ambiente favorevole alla crescita professionale e alla visibilità dei nuovi talenti.

Alessio Scutari, managing director di FIAT e Abarth Italia, ha dichiarato in proposito: “Siamo estremamente orgogliosi di questa iniziativa, che rafforza il nostro legame con l’Italia e con le persone che la rendono un posto speciale. Abbiamo deciso di abbinare Fiat Grande Panda al programma Amici perché entrambi si rivolgono direttamente alle famiglie italiane, ai giovani e a chi sogna con un sorriso. Questa partnership televisiva sarà supportata da una campagna social che raggiungerà un pubblico ampio e diversificato, accomunato dalla passione per l’arte, l’ingegno e la creatività del nostro paese. Amici rappresenta un’opportunità di crescita, proprio come FIAT, che da sempre è al fianco degli italiani nella mobilità e nelle sfide quotidiane. Per questo motivo, questa collaborazione è di grande valore: siamo impegnati a sostenere le nuove generazioni, offrendo loro strumenti concreti per il futuro. Con Amici, vogliamo dare forza al talento e a chi guarda al futuro con determinazione, passione e ottimismo”.