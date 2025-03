Stellantis Malaysia inaugura il centro assistenza di Subang e lo showroom di Desa Park City

Stellantis Malaysia ha svelato un nuovo capitolo nel suo percorso di assistenza clienti per i veicoli Peugeot e Leapmotor con il lancio del Subang Service Centre all’avanguardia e di un nuovo showroom multimarca a Desa Park City di Allure Auto. Queste nuove strutture serviranno la rete di concessionari in Subang Jaya, Old Klang Road e Desa Park City e sottolineeranno l’impegno incrollabile di Stellantis Malaysia nel fornire un’esperienza automobilistica integrata, innovativa e completa.

Inaugurato da Stellantis Malaysia il Subang Service Centre e il nuovo showroom multimarca a Desa Park City

Un progetto epocale, il Subang Service Centre, è la prima struttura a ospitare un centro di assistenza Peugeot e un Leapmotor Hub per la manutenzione avanzata ad alta tensione dei veicoli elettrici sotto lo stesso tetto. Distribuita su un’area edificata di 5702 metri quadrati, la struttura dispone di due baie di consegna e sei baie dedicate all’assistenza auto. I clienti trarranno vantaggio da soluzioni post-vendita complete, tra cui pezzi di ricambio, assistenza e supporto in garanzia forniti da un team di cinque tecnici e consulenti di assistenza certificati Stellantis, con l’ulteriore garanzia di una linea di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per una rapida assistenza tecnica.

Isaac Yeo, Interim Managing Director, ASEAN, Stellantis ha affermato: “In Stellantis, ci impegniamo a stabilire nuovi parametri di riferimento nell’eccellenza automobilistica. In collaborazione con Allure Auto, abbiamo creato un hub di livello mondiale che mette in mostra la nostra incrollabile ricerca di esperienze di proprietà migliorate ed eccellenza nel servizio post-vendita. Con quattro punti vendita nel loro portafoglio, questa espansione mette in mostra il nostro spirito innovativo e la dedizione nel fornire un’esperienza dinamica e incentrata sul cliente. Insieme, stiamo ridefinendo il viaggio automobilistico in tutta l’ASEAN, combinando una qualità ineguagliabile con un tocco personale”.

Lai Choong Yik, direttore di Allure Auto, ha affermato: “Siamo immensamente orgogliosi di presentare il nuovo showroom di Desa Park City e il centro di assistenza di Subang. Queste strutture rappresentano il culmine dei nostri sforzi per fornire un’esperienza completa e fluida al cliente, assicurando che ogni fase del percorso, dalla selezione del veicolo all’assistenza post-vendita, rifletta il nostro impegno per l’eccellenza. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti in queste nuove entusiasmanti sedi”.

Altrettanto impressionante è lo showroom Desa Park City, situato strategicamente in una zona molto trafficata di Kuala Lumpur, che offre un’esperienza multimarca immersiva che espone veicoli Peugeot e Leapmotor di Stellantis. Lo showroom Desa Park City si impegna a migliorare l’esperienza complessiva del cliente e delle vendite con una moderna sala clienti dotata di una TV di configurazione interattiva insieme a servizi pensati come acqua e caffè, assicurando che ogni visita sia coinvolgente e fluida. Tutti gli showroom Allure Auto sono aperti tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, mentre il centro assistenza Subang è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30, restando chiuso la domenica.