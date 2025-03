Leapmotor si appresta a debuttare in Brasile: scelti i primi concessionari

Una nuova era di elettrificazione sta arrivando in Sud America con Leapmotor, il nuovo marchio partner di Stellantis. Dopo aver confermato la C10 come primo prodotto da vendere nella regione, Leapmotor ha iniziato a nominare i suoi concessionari in Brasile, con l’obiettivo di creare una rete solida e consolidata fin dall’inizio delle sue operazioni nel Paese.

“Le vendite di Leapmotor in Brasile saranno inizialmente supportate da una rete di 34 concessionari distribuiti in tutto il Paese. Saremo presenti nelle principali città del Brasile, grazie alla nostra partnership con gruppi che già lavorano con i marchi Stellantis. Ciò consentirà ai clienti Leapmotor di avere la sicurezza di una rete preparata a servirli durante tutto il loro percorso, prima, durante e dopo l’acquisto”, afferma Herlander Zola, Vice President of Commercial Operations di Stellantis Brasile.

Le nomine da parte dei gruppi responsabili delle concessionarie Leapmotor in Brasile rappresentano il primo passo verso l’avanzamento della preparazione della rete, che comprende anche l’allestimento dei punti vendita e la formazione del team. Questa fase è fondamentale per garantire l’eccellenza nel servizio al cliente e assicurare la migliore assistenza, tenendo conto delle peculiarità nella manutenzione dei veicoli elettrificati.

“Le concessionarie Leapmotor riuniranno tutti gli attributi che sono presenti anche nei modelli del marchio, tra cui tecnologia, innovazione e futurismo. Il nostro obiettivo è consentire al cliente di vivere un’esperienza unica fin dal primo contatto con Leapmotor, in un grande balzo in una nuova era”, conclude Fernando Varela, Vice Presidente di Leapmotor per il Sud America. Ulteriori dettagli sulla strategia commerciale e sulla C10, il primo modello della casa automobilistica ad essere venduto nella regione, saranno resi noti nel corso del 2025. Vedremo dunque quali altre novità seguiranno dal Brasile per il marchio di Stellantis.