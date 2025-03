Stellantis: la produzione del motore Hemi V8 inizierà ad agosto

Nelle scorse settimane dagli Stati Uniti è arrivata la notizia che Stellantis ha deciso di puntare nuovamente sul motore V8 Hemi che sarà prodotto presso lo stabilimento di Dundee. Secondo quanto riporta Moparinsiders ad agosto partirà la produzione del motore non solo per il 5,7 litri ma per l’intera famiglia di motori. Dunque Stellantis avrebbe in programma di riavviare anche la produzione del popolare V8 HEMI “Apache” da 6,4 litri (392 pollici cubici) e dei potenti V8 HEMI Hellcat sovralimentati da 6,2 litri.

Da agosto al via la produzione del motore Hemi V8 nello stabilimento Stellantis di Dundee

In precedenza, Stellantis ha prodotto la famiglia HEMI V8 presso il suo stabilimento Saltillo North Engine Plant a Saltillo in Messico. Quella produzione si è conclusa a favore dei nuovi motori Hurricane I6 biturbo. Molti credevano che una volta esaurite le scorte di motori esistenti, l’HEMI V8 fosse terminato per sempre.

Tuttavia, dopo la partenza dell’ex CEO Carlos Tavares e il cambiamento delle influenze politiche, Stellantis sembra aver riconsiderato i suoi piani. Recenti fughe di notizie provenienti dagli Stati Uniti ed in particolare dal sito MoparInsiders hanno suggerito che adesso Stellantis manifesta un forte desiderio di reintrodurre l’HEMI V8 nel suo portafoglio di motori.

Fonti hanno indicato che i motori HEMI V8 di ritorno rimarranno basati sulla comprovata architettura Gen 3. Mentre la maggior parte degli aspetti saranno mantenuti, potrebbero esserci aggiornamenti o miglioramenti notevoli una volta che arriveranno. Inoltre, una nuova variante HEMI di cilindrata maggiore potrebbe unirsi alla gamma in futuro. Vedremo dunque a proposito di questo famoso motore del gruppo Stellantis quali altre notizie arriveranno nel corso delle prossime settimane.