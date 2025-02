Carlos Tavares: l’ex CEO di Stellantis nel 2024 ha ricevuto uno stipendio di 23 milioni di euro più 12 milioni di buonuscita

Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, ha guadagnato nel corso dello scorso anno un stipendio complessivo di 23 milioni di euro, nonostante l’azienda si trovasse ad affrontare un significativo calo delle vendite e diversi altri problemi operativi. Questi fattori hanno contribuito alla sua decisione di lasciare improvvisamente la carica all’inizio di dicembre.

Stellantis ha comunicato il pacchetto retributivo dell’ex CEO Carlos Tavares per il 2024, più la buonuscita

Come emerso dal rapporto annuale pubblicato giovedì, oltre al suo stipendio, Tavares riceverà un ulteriore importo di 12 milioni di euro come parte della sua separazione dall’azienda, somma che si aggiunge alle azioni possedute della società. Il suo accordo di conciliazione prevede un’indennità di buonuscita in linea con le leggi olandesi, accompagnata da un incentivo di rendimento di 10 milioni di euro, che sarà corrisposto nel corso di quest’anno.

Carlos Tavares, che aveva guidato la casa automobilistica transatlantica sin dalla sua formazione nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e del rivale francese Groupe PSA, se n’è andato a causa del rallentamento delle vendite e di altri problemi lo scorso anno che avevano alimentato una crescente frustrazione da parte di azionisti come concessionari e sindacati. Gli utili netti dell’azienda sono crollati del 70% nel 2024, con la sua attività in Nord America in particolare alle prese con una quota di mercato in calo e un reddito operativo rettificato sceso dell’80%. L’azienda afferma che prevede di scegliere un nuovo CEO entro la prima metà di quest’anno.

Il pacchetto retributivo di Tavares per il 2024 non si è avvicinato neanche lontanamente ai 36,5 milioni di euro di compenso che ha ricevuto nel 2023, che lo hanno reso il dirigente automobilistico tradizionale più pagato e hanno attirato l’ira dei leader e dei membri della UAW negli USA, che hanno dovuto affrontare perdite di posti di lavoro e altri tagli ai costi l’anno scorso. Ma i pagamenti dell’accordo di conciliazione compensano quasi la differenza. Per il 2024, la retribuzione di Carlos Tavares era simile a quella totale del 2022 e includeva circa 2 milioni di euro di stipendio base, oltre 20 milioni di euro di incentivi a lungo termine e 500.000 euro di “spese per benefit post-pensionamento”.