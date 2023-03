Stellantis: a Saltillo prodotti 6 milioni di motori Pentastar

Tredici anni dopo l’inizio della sua produzione, il sei milionesimo motore Pentastar V-6 è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento Motores Sur di Stellantis a Saltillo. Questo evento è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione degli oltre 1.000 collaboratori che vi lavorano. Sono responsabili della produzione di un motore che è riconosciuto per la sua alta qualità e tecnologia in tutto il mondo. I prodotti della famiglia Stellantis assemblati in Messico sono stati premiati da diversi specialisti in automobili e ricambi auto, a dimostrazione del continuo impegno dell’azienda e dei suoi collaboratori per essere sempre all’avanguardia.

Stellantis: nello stabilimento di Saltillo prodotto il motore Pentastar numero 6 milioni

Il sei milionesimo motore realizzato è un Pentastar V-6 da 3,6 litri. Modello JL BSG, esportato nello stabilimento di Toledo Sur. Attualmente, il pluripremiato Pentastar si trova nei modelli più recenti di: Chrysler Pacifica, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Jeep JT, Jeep Wrangler, Ram Promaster e Ram 1500.

Questo motore è stato riconosciuto sette volte dal prestigioso media specializzato WardsAuto nella sua lista dei “10 migliori motori al mondo”. “Sei milioni di motori sono il prodotto degli sforzi di tutti coloro che lavorano nello stabilimento, sono molto orgoglioso di aver raggiunto questa cifra”, ha dichiarato Carlos Rivera, direttore della produzione di Stellantis Mexico. “Raggiungere questo numero in questi tempi è motivo di soddisfazione per tutti noi che facciamo parte della famiglia Stellantis México”, ha aggiunto Rivera.

Stellantis Saltillo

Il South Saltillo Engine Plant è stato inaugurato nel 2010 e nel novembre 2016 ha ottenuto la designazione Silver da World Class Manufacturing (WCM), diventando il primo stabilimento in Messico con questa distinzione. La designazione riconosce l’impegno a lungo termine della forza lavoro per realizzare cambiamenti significativi che assicurino il futuro della struttura. Insomma per Stellantis un altro traguardo molto importante che viene raggiunto in tempi brevi.