Fiat Grande Panda: offerta super in Francia per ammazzare la concorrenza

Fiat Grande Panda sta ottenendo risultati davvero ragguardevoli. Con l’apertura degli ordini in tutta Europa dallo scorso 28 gennaio giorno dopo giorno gli ordini per questo modello si moltiplicano. Fiat vuole continuare a cavalcare l’onda e dunque ha deciso di proporre in Francia, uno dei suoi mercati principali, un’offerta davvero interessante per chi intende acquistare il suo nuovo modello presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio.

L’offertona di Fiat in Francia per chi intende acquistare Fiat Grande Panda elettrica

In parole povere, Fiat Grande Panda nella sua versione totalmente elettrica in promozione in Francia viene offerta al prezzo a cui in Italia viene venduta la versione ibrida. Si tratta dunque di un’offerta davvero interessante con la quale la casa torinese pensa e spera di poter sbaragliare la concorrenza d’oltralpe nel suo segmento di mercato.

Il prezzo di listino della Fiat Grande Panda in versione entry level, denominata RED, parte da 24.900 euro a Parigi, ma grazie agli incentivi ecologici la cifra può diminuire notevolmente. Questi incentivi, non previsti in Italia per il 2025, sono molto più vantaggiosi in Francia, dove variano da uno sconto di 2.000 a un massimo di 4.000 euro, a seconda del reddito del compratore.

Se si applicasse il massimo bonus disponibile, il prezzo della Panda scenderebbe a 20.900 euro. Tuttavia, la Fiat sta offrendo un ulteriore sconto pari a quello previsto in Italia, che comporta una riduzione di altri 2.000 euro. Questo porta il prezzo finale della Fiat Panda Grande a soli 18.900 euro, un’opportunità davvero vantaggiosa per i consumatori francesi.

Insomma si tratta di un’offerta unica fatta per movimentare un buon numero di versioni elettriche del modello, che ovviamente al momento rimane più popolare in Europa nella versione entry level con motore ibrido che in Italia parte da un prezzo di 18.900 euro, mentre invece la versione elettrica da noi al netto di promozioni varie parte da 24.900 euro.