Jeep: chiuso con successo il 105XMasters Winter Tour 2025

Il 105XMasters Winter Tour 2025 è giunto al suo epilogo, regalando emozioni al pubblico, con la sua miscela di sport, musica e adrenalina. L’evento, articolato in cinque tappe, andate in scena in alcune delle più rinomate località sciistiche d’Italia, ha avuto in Jeep il suo partner automobilistico d’elezione. Il marchio statunitense della galassia Stellantis è stato grande protagonista sul manto bianco, accompagnando gli amanti dell’avventura a bordo dell’iconica Wrangler 4xe e della Avanger, per un’esperienza unica, nel segno delle emozioni.

A rendere possibile la cosa ci hanno pensato i test drive dedicati, che hanno raccolto molte adesioni. I destinatari delle prove hanno potuto verificare le capacità off-road dei veicoli coinvolti, sulle superfici innevate e a basso grip. L’apice del piacere, in questo ambito, è stato raggiunto a Courmayeur, dove il pubblico ha potuto verificare empiricamente le doti della già citata Jeep Wrangler 4xe sull’innovativa pista della Royal Driving Experience, anche sul ghiaccio.

Nella stessa cornice ambientale, oltre alla guida estrema, gli ospiti hanno potuto gustare le gradevoli iniziative messe sul piatto dal costruttore d’oltreoceano nel suo stand. Le altre tappe del 105XMasters Winter Tour 2025 sono andate in scena al Sestriere, a Bormio, a Bardonecchia e a Madonna di Campiglio. Ovunque è stato un successo. Come riferito in altre circostanze, il riuscito format ha offerto delle indimenticabili esperienze, di 2 giorni ciascuna, all’insegna dello sport, della musica e dell’intrattenimento ad alta quota, sotto la regia di Radio 105.

Jeep ha recitato un ruolo di primo piano, come partner a quattro ruote. Le auto del marchio sono state molto ammirate e apprezzate dal pubblico, con molti test drive sulla neve e sul ghiaccio delle località interessate dalla kermesse itinerante. Il tutto sulla Wrangler 4xe, icona elettrificata del brand, e sulla Avenger, SUV più venduto in Italia nel 2024 e in questi primi mesi del 2025. Con la partecipazione al 105XMasters Winter Tour 2025, Jeep ha confermato ancora una volta il suo spirito indomito e la capacità di offrire esperienze uniche a chi ama la libertà e l’avventura, su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione ambientale, anche ad alta quota.