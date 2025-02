Jeep a Courmayeur per la nuova tappa di 105XMasters

Prosegue il ciclo dei 105XMasters Winter Tour 2024/2025, con Jeep per protagonista principale. Nel weekend alle porte, l’ormai noto appuntamento approderà a Courmayeur (AO), per una due giorni indimenticabile, all’insegna dello sport, della musica e dell’intrattenimento ad alta quota, sotto la regia di Radio 105.

Il 22 e 23 febbraio, l’iconico format regalerà emozioni a profusione sul manto nevoso della mitica località alpina ai piedi del Monte Bianco. Qui il pubblico potrà ammirare le Jeep Wrangler 4xe e Avenger 4xe. Prosegue, quindi, la liaison fra il marchio statunitense in quota Stellantis e 105XMasters Winter Tour, che sta toccando alcune delle località sciistiche più iconiche d’Italia, sotto le note del divertimento più puro.

Al pubblico verrà data la possibilità di provare la Jeep Wrangler 4xe sull’innovativa pista della Royal Driving Experience, sia sul ghiaccio che sulla neve, per verificarne in modo empirico la versatilità operativa, anche nelle condizioni più difficili. Per vivere questa esperienza, è possibile prenotare il proprio test con l’app XMasters.

Il pacchetto messo sul piatto dalla manifestazione, ovviamente, non sarà limitato alla sola parte automobilistica, perché ci sarà anche tanta musica, con la regia di Radio 105. Ci saranno pure clinic di carving, spettacoli di side hits, acrobazie mozzafiato e tanto altro per gli appassionati di snowboard. A completare la tela ci penseranno le esibizioni di street dance e hip hop, oltre all’immancabile après ski del sabato pomeriggio. Si prefigura una tela magica, in tutte le dimensioni sensoriali, da vivere ad alta quota, per chi non teme il freddo e la neve.

Protagoniste principali saranno tuttavia, per noi appassionati, le auto portate a Courmayeur da Jeep, la cui line-up produttiva sarà rappresentata al meglio dalla Wrangler 4xe, icona del brand e SUV di riferimento globale per le prestazioni in fuoristrada, espresse con grande vigore grazie anche all’unità propulsiva ibrida da 380 cavalli di potenza massima, in gran parte sviluppata dal cuore endotermico sovralimentato da 2.0 litri di cilindrata. Insieme alla Wrangler 4xe sarà presente, in questa nuova tappa dei 105XMasters Winter Tour la Jeep Avenger, che detiene il primato di SUV più venduto in Italia, pure questo offerto alla visione del pubblico alpino nella versione ibrida 4xe, con 136 cavalli al servizio delle sue dinamiche.