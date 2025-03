Fiat Grande Panda, riconosciuta come “Miglior Veicolo Urbano” da Mujer Hoy

Dotata di innovazioni pratiche e soluzioni intelligenti in un formato compatto, la Fiat Grande Panda è un’auto progettata per soddisfare le esigenze di una clientela molto eterogenea, nel massimo rispetto dell’ambiente e a prezzi accessibili. Queste qualità sono state riconosciute dalla redazione della rivista Mujer Hoy, che l’ha nominato “Miglior veicolo urbano dell’anno” in occasione della 13a edizione dei Motor Awards organizzati da questa pubblicazione.

Fiat Grande Panda premiata in Spagna dalla rivista Mujer Hoy

Una Fiat Grande Panda gialla ha accolto i partecipanti alla cerimonia di premiazione, tenutasi presso la sede centrale di Vocento a Madrid. A ritirare il premio in rappresentanza del marchio sono stati Paulo Carelli, Direttore Fiat per Spagna e Portogallo; Elena Arnáiz, Direttore Marketing Fiat Spagna; e Rosa Caniego, Direttore Comunicazione Fiat Spagna.

Questi premi sono molto apprezzati nel settore automobilistico spagnolo per la visione dei diversi modelli, che tiene conto di prestazioni, equipaggiamento, design e praticità da una prospettiva completamente femminile. Per la redazione di Mujer Hoy, la Fiat Grande Panda “è un’auto elettrica ibrida all’avanguardia che diventa il modello urbano perfetto, pieno di idee originali. I suoi interni colorati sono una lezione di design e di utilizzo ottimale dello spazio”.

Frutto dell’ingegno del Centro Stile Fiat di Torino, la Fiat Grande Panda sfoggia l’inconfondibile tocco dello stile italiano, offrendo il propulsore perfetto per tutti i tipi di clienti, mantenendo al contempo la praticità della Fiat Panda originale del 1980. Oltre a offrire propulsori elettrificati ibridi e completamente elettrici che si distinguono per le loro basse emissioni, la Fiat Grande Panda esemplifica le possibilità offerte dall’economia circolare per raggiungere una mobilità più sostenibile per tutti. Interamente impegnata nella sostenibilità, la Grande Panda è un esempio concreto di riciclaggio degli imballaggi in cartone utilizzati per realizzare alcune finiture interne dei suoi veicoli, nonché di utilizzo di fibre di bambù.

Con uno stile rivoluzionario e uno spazio interno ottimizzato, la Fiat Grande Panda arriva nel segmento B con una versione elettrica, dotata di una batteria da 44 kWh che offre 112 CV (83 kW) di potenza e 320 km di autonomia, secondo l’impegnativo protocollo WLTP. Insieme a questo, viene commercializzato il motore ibrido, che abbina un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri con una batteria elettrica da 48 V.

La Fiat Grande Panda non è “grande” per le sue dimensioni (è lunga 3,99 m, larga 1,76 m e lunga 1,57 m): è “grande” per le sue innovazioni e per le sue idee pratiche e ingegnose. La ricerca della praticità che ha guidato la sua progettazione è ben esemplificata dal cavo di ricarica a spirale integrato. Esclusivamente nelle sue versioni elettriche, è la prima volta che funziona con corrente alternata fino a 7 kW. È dotato di uno scomparto specifico sotto il cofano, che libera spazio nel bagagliaio e ne facilita la movimentazione e la pulizia quotidiana. Inoltre, il veicolo è dotato di porte di ricarica da 11 kW e 100 kW, posizionate nella parte posteriore.