Citroën e la mobilità sostenibile su “Urban Green”: C3 Aircross sul set della prima puntata

Alle 10 di sabato 15 marzo, su RAI Due, andrà in onda la prima puntata di “Urban Green“, un programma innovativo che racconterà l’evoluzione delle città, in termini di spazi, architetture, filosofia e modalità di fruizione, anche tenendo conto delle nuove espressioni dei trasporti, capaci di definire scenari diversi da quelli attuali. La narrazione si incastra col tema della mobilità elettrica, rappresentato da Citroën nelle dieci puntate di questo inedito format. Previste tappe in altrettanti capoluoghi italiani, da Nord a Sud del Paese: Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Mantova, Roma, Milano, Taranto, Perugia e Bari.

In ogni step del cammino, il marchio del “double chevron” porterà un diverso modello alla spina, facendo così scorrere la sua gamma sotto le telecamere, in modo mirato. L’obiettivo, infatti, non è solo quello di raccontare gli aspetti tecnici delle auto offerte alla visione del pubblico, ma anche quello di creare il migliore “ancoraggio” con alcuni progetti portati avanti dal brand, narrati nelle singole destinazioni.

A Genova, ad esempio, Citroën illustrerà il suo impegno contro il bullismo, facendo leva sulla AMI, che ai giovani si connette in modo diretto. Nella città di Reggio Emilia, invece, entrerà in scena la nuova ËC4, per mettere in risalto la dedizione aziendale verso il cambiamento e l’innovazione. Così facendo, la casa automobilistica francese mostrerà in ogni tappa, coi suoi prodotti elettrici, l’impegno sociale e l’approccio pop e audace del brand.

Nella prima puntata di “Urban Green”, girata nella splendida cornice di Torino, a guadagnare la scena a quattro ruote ci penserà la Citroën C3 Aircross, primo SUV compatto completamente elettrico del costruttore transalpino. Questo modello alla spina gode della spinta di un motore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh.

La vettura in esame promette un’autonomia massima di oltre 300 km (in corso di omologazione) e un prezzo altamente accessibile. Buono il suo sodalizio con la tela urbana, per la manovrabilità e la coppia immediatamente disponibile. La velocità massima è pari a 145 km/h. Con la ricarica AC standard il livello energetico passa dal 20% all’80% in circa 4 ore e 10 minuti, utilizzando 7 kW di potenza nell’operazione di rifornimento. Il tempo si riduce a circa 2 ore e 50 minuti per raggiungere lo stesso risultato, utilizzando 11 kW di potenza. Possibile anche l’opzione della ricarica rapida con caricabatterie DC da 100 kW, che richiede 26 minuti per ottenere il medesimo obiettivo.