La nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà nei concessionari USA nel 2026

Ieri hanno fatto clamore le prime foto spia della nuova Alfa Romeo Stelvio. Le immagini hanno letteralmente fatto il giro del mondo accendendo i riflettori sulla futura generazione del modello il cui debutto è stato confermato ufficialmente dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili per il 2025 sebbene la commercializzazione partirà dal 2026. Le immagini sono arrivate ovviamente anche negli USA dove ci si sta chiedendo quando il modello del Biscione potrà essere acquistato. Il Sito Carscoops ha deciso di porre la domanda direttamente ad Alfa Romeo ricevendo risposta.

Anche negli USA la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà commercializzata già a partire dal 2026

Alfa Romeo ha confermato a CarScoops che la nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà nelle concessionarie statunitensi nel 2026, sostituendo l’attuale generazione che è venduta in quel mercato dal 2017. Dunque il nuovo modello arriverà nello stesso anno sia in Europa che negli USA. Probabilmente il debutto in Europa avverrà ad inizio 2026 mentre quello negli Stati Uniti nella seconda metà dell’anno.

La notizia segue un documento trapelato all’inizio di questa settimana, che suggeriva che la produzione della Giulia e della Stelvio a benzina sarebbe terminata entro l’estate, con date di fine specifiche per ciascuna variante. Carscoops ha contattato Alfa Romeo North America per un commento, ed ecco cosa ha detto un portavoce: “A seguito di recenti speculazioni mediatiche, Alfa Romeo North America ribadisce la sua continua evoluzione, assicurando una gamma completa e multi-energia per i suoi ultimi modelli, tra cui Tonale, che offre soluzioni di mobilità all’avanguardia a gas e PHEV. In Nord America, il propulsore a benzina da 2,0 litri per Stelvio e Giulia continuerà a essere disponibile fino all’anno solare 2026″, ha affermato il portavoce. Insomma ciò significa che fino al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà possibile acquistare in America le attuali versioni di Giulia e Stelvio.

Il portavoce della casa automobilistica del Biscione ha poi continuato dicendo: “L’inizio della produzione per la Stelvio di nuova generazione del Nord America avverrà nell’anno solare 2026 e seguirà la Giulia di nuova generazione. Basati sulla piattaforma multi-energia STLA Large, entrambi i modelli saranno disponibili con sistemi di propulsione elettrici e ibridi.”

È molto probabile che la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia prendano ispirazione da alcuni elementi stilistici introdotti per la prima volta sull’Alfa Romeo Junior, evolvendo ulteriormente e affinando il linguaggio di design distintivo del marchio italiano, con un focus su un’estetica più moderna e accattivante.

Inoltre, oltre al restyling estetico, le versioni aggiornate della Stelvio e della Giulia beneficeranno della piattaforma STLA Large, che offrirà una gamma di motorizzazioni sia completamente elettriche che ibride. La nuova architettura elettronica STLA Brain, progettata per ottimizzare il sistema di gestione dei veicoli, contribuirà a migliorare ulteriormente la competitività di entrambi i modelli nel mercato automobilistico.