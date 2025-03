Maserati MC20 Cielo e 500 Off-Shore al NAUTA Salone Nautico del Mediterraneo

La Maserati MC20 Cielo “Fuoriserie” è la regina a quattro ruote della 23esima edizione di NAUTA, Salone Nautico del Mediterraneo, in programma fino al 9 marzo. Nel noto evento organizzato da Eurofiere a Misterbianco (CT), che è il punto di riferimento fra quelli del settore svolti a “terra”, non mancano le presenze automobilistiche, per un abbinamento rituale nel segno della bellezza e del glamour, che affonda le radici nella notte dei tempi.

Sugli oltre 20 mila metri quadri di superficie espositiva si possono ammirare alcune vetture. In questo ambito, a guadagnare la scena in modo dominante ci pensano quelle firmate da Maserati, con la già citata MC20 Cielo, insieme a una GranTurismo di nuova generazione e a una Grecale. Il primato degli sguardi e dell’interesse va, ovviamente, alla prima. Insieme ai modelli del “tridente” c’è un’altra proposta che evoca il mondo dell’auto: la 500 Off-Shore, un motoscafo ispirato ai lineamenti della Fiat 500. Vediamo di fare un breve ripasso delle caratteristiche principali di queste protagoniste del salone.

Maserati MC20 Cielo

Partiamo con una premessa: l’esemplare offerto alla visione del pubblico del NAUTA è figlio del programma Fuoriserie, che libera la licenza creativa, facendo viaggiare l’immaginazione. Anche in questo caso, il marchio del “tridente” ha dato a un cliente la possibilità di crearsi un’auto su misura, corrispondente ai propri input sensoriali. Ne deriva un’opera unica, plasmata sulla personalità del committente. Il tutto con una grande matrice artigianale.

Protagonista del trattamento è la già citata Maserati MC20 Cielo, spider più emozionante prodotta dalla casa automobilistica modenese negli ultimi anni, che traduce il suo fascino in straordinarie vibrazioni di piacere nel cuore del fortunato conducente e dell’eventuale passeggero. Anche se rispetto alla versione coupé perde qualche nota di magia espressiva, resta sempre una vettura dallo stile eccezionale, che esprime la grinta con grande purezza visiva.

Il piccolo dazio estetico e prestazionale, quasi inavvertibile, viene compensato da una gamma d’uso più ampia, grazie alla possibilità di viverne le doti dinamiche “en plein air”. Come riferito in un’altra circostanza, la Maserati MC20 Cielo consegna un piacere di guida olistico ed immersivo, destinato a fissarsi per sempre nell’apparato emotivo. Ottimo il suo handling, ulteriormente esaltato dalla grande efficienza aerodinamica, raggiunta senza sporcare l’armonia del design.

Molto intriganti le portiere Butterfly, che aggiungono un tocco scenografico di grande effetto. Soluzioni del genere si adattano perfettamente allo spirito di un supercar. Di altissima finezza il telaio, di tipo monoscocca in fibra di carbonio, come sulle auto più esclusive del listino sportivo mondiale. Questa soluzione abbina alla leggerezza una notevole rigidità torsionale e flessionale, con benefici tangibili sia sul fronte della sicurezza attiva che su quello della sicurezza passiva.

La spinta fa capo a un motore V6 Nettuno da 3 litri di cilindrata, con doppia sovralimentazione, che eroga 630 cavalli di potenza massima a 7500 giri al minuto, con un picco di coppia di 730 Nm fra 3000 e 5500 giri al minuto. L’energia giunge sulle ruote posteriori giovandosi di un’efficiente trasmissione a doppia frizione a otto rapporti. Di riferimento i dati prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e da 0 a 200 km/h in 9.2 secondi. Tocca quota 320 km/h la punta velocistica.

Car 500 Off-Shore al NAUTA 2025

Questo motoscafo ha lo stile della Fiat 500 moderna, che interpreta in modo originale, trasformandola idealmente in un prodotto nautico, destinato a guadagnare la scena nelle località balneari più rinomate al mondo. I suoi tratti profumano di glamour e proiettano automaticamente nella dimensione della “Dolce Vita“, di cui oggi si avverte un gran bisogno, sopraffatti come siamo dal grigiore delle notizie che ogni giorno bombardano la nostra esistenza.

Fa un certo effetto vedere un mezzo di tale foggia stilistica impegnato a cavalcare le onde, ma era proprio il responso cercato dagli autori di questo prodotto, nato con la benedizione dell’ufficio licensing della casa automobilistica torinese, titolare dei diritti sul veicolo a quattro ruote che ha dato in prestito le forme. Così è stata messa in acqua una delle auto più amate dagli italiani…e non solo.

L’originale imbarcazione, capace di cattura gli sguardi anche al NAUTA 2025, come una diva sul red carpet, è il frutto dell’iniziativa del giovane campano Antonio Pietro Maria Galasso, che ha lavorato in partnership con il Centro Stile Fiat. Ad animare le danze della 500 Off-Shore ci pensa un motore fuoribordo Mercury da 40 cavalli, in grado di spingerla a 30 nodi. Disponibili altri step di potenza, fino a 115 cavalli, per la clientela dall’indole più racing, che diventa idealmente equiparabile a quella della Fiat 500 Abarth, nel parallelo col mondo a quattro ruote.